Yapay zeka sektöründe değerleme yarışı yeni bir boyuta taşındı. Google'ın en önemli mühendislerinden Jeff Dean ve üç eski araştırmaçısının 5 Ağustos'ta kurduğu Discovery Loop, çok kısa bir sürede 50 milyar dolarlık değerleme ile yatırım arayışına girdi.

"YATIRIMCI ŞİMDİLİK ÜRÜNDEN ÇOK EKİBE PARA BİÇIYOR"

Şirketin bu değerlemeye ulaşması, söktörün yatırım anlayışındaki hızlı değişimi gösteriyor. Birkaç hafta önce 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden görüşen Discovery Loop'nun masasındaki rakamı beş kat arttı. Bu durum, sermayenin güçlü teknik ekiplerin peşinden ne kadar hızlı harekete geçtiğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Discovery Loop'nun yatımcılarını cezbetmesinin ardındaki asıl neden, henüz yaygın kullanılan bir ürün değil, şirketi kuran ekip. Jeff Dean, Google'da yaklaşık 27 yıl çalıştı ve şirketin arama altyapısından yapay zeka çalışmalarına kadar birçok temel teknolojisinde görev aldı.

Dean'in yanı sıra Sanjay Ghemawat, Quoc Le ve Oriol Vinyals da şirketi kurdu. Dört isim de Google'ın bilgisayar altyapısı ve yapay zeka çalışmalarında uzun yıllar kritik görevler üstlendi. Kurucu ekibin geçmişinde Google Search, TensorFlow ve Gemini gibi sistemler bulunuyor.

ALPHABET ŞİRKETE ORTAK OLDU

Hikayenin dikkat çeken bir diğer tarafı ise Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Discovery Loop'ya tamamen sırtını dönmemesi. Alphabet, şirketin kurucu yatımcıları arasında bulunuyor ve uzun vadeli bulut ve hesaplama kaynakları ortaklığı yürütüyor.

İlk yatırım turuna Radical Ventures ve Khosla Ventures liderlik ederken Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins ve Doerr Capital da finansmana katıldı. Bu yapı, büyük teknoloji şirketlerinin kritik yeteneklerini kaybetseler bile yeni kurulan şirketlerle bağını koruma eğilimini gösteriyor.

Şirketin ilk hedefleri ofis altyapısını kurmak, ekip toplamak ve kendi yapay zeka sistemlerini geliştirmek. Klasik bir sohbet robotu değil, bilim ve mühendislik çalışmalarını yapay zeka ile hızlandırmayı hedefleyen Discovery Loop, deneysel araştırma döngülerini otomatikleştirmeyi planlıyor.

Şirketin henüz kuruluşunun ilk haftalarında 50 milyar dolar seviyesini hedeflemesi, şimdilik teknolojik başarıdan çok yapay zeka sektöründeki sermaye ve yetenek yarışının büyüKlüğünü gösteriyor. Yatırım turunun koşullarının değişmesi mümkün olduğundan 50 milyar dolar kesinleşmiş bir piyasa değeri anlamına gelmiyor.