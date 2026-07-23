Peru’nun başkenti Lima’ya bağlı güneydeki La Victoria bölgesinde bulunan bir evde çarşamba günü erken saatlerde yangın çıktı.

Peru Ulusal Polisi’nden General Oscar Arriola’nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, binayı etkisi altına alan yangında beşi çocuk olmak üzere aynı aileden 10 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin kesin yaşlarını açıklayan polis yetkilileri; çocukların 3, 6, 6, 8 ve 15, yetişkinlerin ise 29, 35, 42 ve 72 yaşlarında olduğunu, bir yetişkinin ise yaşının belirtilmediğini aktardı.

KORKUNÇ İDDİA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Polis ekipleri, yangının kundakçılar tarafından başlatıldığına ilişkin iddiaları soruşturduklarını açıkladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, yatak imalatı yapan aile, daha önce tehditler ve şantaj talepleri almıştı.

Hükümet haber ajansı Andina’nın aktardığı görgü tanığı komşu ifadelerinde, kimliği belirsiz kişilerin binanın dışına park edilmiş motosikletleri ateşe verdiği, alevlerin kolay yanıcı yatak imalat malzemelerine sıçrayarak hızla yayıldığı kaydetti.

7 KİŞİ KAÇMAYI BAŞARDI

Infobae haber sitesinin bildirdiğine göre, yerel saatle 03.00’te başlayan yangın sırasında binada aileden 17 kişi bulunuyordu. Bunlardan yedisi dışarı kaçmayı başardı.

General Arriola, kurbanların cesetlerinin tanınmayacak derecede yandığını söylerken, Peru Ulusal Polisi tarafından yapılan resmi açıklamada ise "Bugün tüm Peru, milletimizi yasa boğan bir trajedi karşısında sessizliğe bürünüyor" ifadelerine yer verildi.