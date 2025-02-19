Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak subay andını okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atan teğmenlere ilişkin konuştu. Afyoncu, beş teğmenin ihraç edildiği olayda, diğer teğmenlere ise farklı cezalar verildiğini söyledi. Bir televizyon kanalında konuşan Afyoncu, “7 kez izin istemişler 8 kez hayır denilmiş” dedi. Teğmenlerin “yapmayın denilen şeyi ısrarla yaptıklarını” iddia eden Afyoncu şöyle devam etti: “Burada problem Atatürk’ün adını anmak değil, disiplinsizlik. Orada sadece 5 teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı. Orduya siyaset giremez. Ben buna müsaade etmem.”

Tarihçi Prof. Erhan Afyoncu

MEVZUATTA VAR MI?

Teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Afyoncu’ya, “Madem mevzuatta olmayan işler yapılmıyor, yeminler edilmiyor tören esnasında okuttuğun 100. yıl marşı mevzuatta var mı?” diye sordu.