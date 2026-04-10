Ankara’da başlayan Trabzon Günleri, 1. TBMM Binası’nda gerçekleştirilen ve mehteran takımı eşliğinde Millet Bahçesi’ne yapılan yürüyüşle devam eden etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz hattını birbirine bağlayacak dev projelerin detaylarını paylaştı.

5 İL BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren projesinin bölge ekonomisi ve sosyal yaşamı için bir milat olacağını vurguladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun ile Trabzon arasındaki seyahat süresinin 2 saate ineceğini belirten Uraloğlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin demiryolu ağıyla birbirine entegre edileceğini açıkladı.

Projenin ilk adımı olan Kırıkkale-Çorum hattında çalışmaların başladığını ifade eden Bakan, hattın devamı için de bu yıl içinde ihale sürecine geçileceğinin altını çizdi.

10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANI GELİYOR

Trabzon’un şehir içi trafiğini rahatlatacak raylı sistem projesinde de sona gelindiğini kaydeden Uraloğlu, Akyazı ile Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik birinci etap için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacağını duyurdu.

Öte yandan bölgenin hava trafiğindeki artan talebi karşılamak üzere planlanan Yeni Trabzon Havalimanı projesine de değinen Bakan Uraloğlu, 10 milyon yolcu kapasiteli modern terminal binası ve 3 bin metrelik dev pistiyle yeni limanın büyük gövdeli uçaklara ev sahipliği yapacağını belirtti.