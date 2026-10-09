İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Hakkari merkezli beş ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir yıldır çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan temin edilen mali veriler ve finansal analizler, narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve delillerle birlikte değerlendirildi.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Suç gelirlerinin ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetler tespit edildi.

Bunun üzerine Yüksekova merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

5 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

el konulanlar arasında 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araç yer aldı.