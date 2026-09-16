İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde organize suç yapılanmalarına karşı yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Yağma', 'Belgede sahtecilik' ve 'Kasten öldürme' suçlarına yönelik Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat illerinde düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 53 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

9.1 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ VE 273 MİLYONLUK EL KOYMA

Yapılan finansal ve adli incelemelerde, yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 9 milyar 170 milyon TL değerinde devasa bir para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar kapsamında şebeke üyelerine ait 273 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulanarak el konuldu.

VATANDAŞI YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRIP MALINA ÇÖKTÜLER

Soruşturmada suç örgütlerinin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Şüphelilerin;

Vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı ve tehdit altına aldıkları,

Teminat adı altında boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları,

Ödeme güçlüğü çeken mağdurların gayrimenkul ve mal varlıklarını şantajla devraldıkları saptandı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kararlılık mesajı verilerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekan gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Suç örgütlerine de onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız. Kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.