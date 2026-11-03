Ordu’da yaşayan Mehmet Yıldız (31), evlilik yıl dönümünde eşi Özge Yıldız’a (31) sürpriz yaptı. Restorana götüreceğini söyleyerek eşini Artvin’deki Deriner Barajı’na getiren Yıldız, 250 metre yükseklikten halatla atlayış yapmasını sağladı. O anlar kameralara yansırken Özge Yıldız, “Restorana gideceğiz sanıyordum, kendimi baraj gövdesinde buldum” dedi.

SÜRPRİZE MUTLU OLDU

16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında RJ Macera ekibi tarafından düzenlenen ve yerli-yabancı çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlayan etkinliğe katılan çift, teknik ekibin bilgilendirmesi ve güvenlik ekipmanı kontrollerinin ardından sırayla baraj gövdesinden halatla boşluğa atladı.

Hayali gerçek oldu

Özge Yıldız “Barajın üstüne her çıktığımda bir gün buradan atlayacağıma dair kendime söz veriyordum. Hayalimi evlilik yıl dönümü hediyesi olarak sunduğu için çok mutluyum” dedi.