Mardin’in Midyat ilçesinde 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden dört çocuk annesi Bedriye Naz’ın (27) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık eşi Levent Naz (31) ile tanıkların anlatımları karşı karşıya geldi. Eşini tutmaya çalıştığını savunan Naz suçlamaları reddederken, komşusu H.A. sanığın olaydan sonra kendilerine “Onu aşağı attım” dediğini ileri sürdü.

Bedriye Naz, 11 Ağustos’ta Bağlar Mahallesi Çevre Yolu’ndaki Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekipleri Naz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından kırsal Acırlı Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Levent Naz hakkında “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ, SUÇLAMAYI REDDETTİ

Midyat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık, Bedriye Naz’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında eşinin sosyal medya yazışmaları nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Levent Naz, olay günü eşine tokat attığını kabul etti.

Komşusundan çocukları aşağı indirmesini istediğini anlatan sanık, mutfakta kardeşiyle telefonla konuştuğu sırada eşinin salona koştuğunu iddia etti. Naz, “Kanepenin üzerine basıp cama çıktı. Tutmaya çalıştım ama tutamadım, aşağı düştü. Şoka girdim. Yoldan geçen bir arabaya binip uzaklaştım, daha sonra polise teslim oldum” dedi. Suçlamaları reddeden sanık tahliyesini istedi.

KOMŞUSU: “BENİ KURTAR, BENİ ÖLDÜRECEK” DEDİ

Tanık olarak dinlenen alt komşuları H.A., Bedriye Naz’ın “Yapma, dur” diye bağırması ve çocukların ağlama sesleri üzerine üst kata çıktığını anlattı. Kapının önce açılmadığını, polisi arayacağını söyleyince sanığın kapıyı açtığını belirtti.

H.A., “Bedriye kapının köşesinde yerde oturuyordu, sanık elinden tutup yere sabitlemişti. Bedriye bana 'Beni kurtar, beni öldürecek' dedi” ifadelerini kullandı.

Çocukları kendi evine indirdiğini söyleyen H.A., kardeşi E. ile yeniden yukarı çıkarken merdivende sanıkla karşılaştıklarını belirterek, “Bize, 'Gelmenize gerek yok, beni aldattığını öğrendim, onu aşağı attım' dedi. Balkondan baktığımda Bedriye'yi yerde yatarken gördüm” diye konuştu.

Olayın ardından sanığı aracına alan tanık A.A. da Naz’ın telefonda biriyle konuşurken “Çocuklarım yetim kaldı, ben attım” dediğini duyduğunu, bunun üzerine sanığı araçtan indirdiğini söyledi.

ENİŞTESİ TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Bedriye Naz’ın eniştesi V.D., sanığın olay günü saat 19.20 sıralarında kendisini görüntülü arayarak eşinin mesajlarını yakaladığını söylediğini aktardı. V.D., sanığı sakinleştirmek için fotoğrafların yapay zeka olabileceğini söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bana 'Ne yapay zekası, beni aldatıyor, aha şimdi onu öldürdüm, gelin alın' diyerek telefonu kapattı. Ayrıca Bedriye daha önce sanığın kendisine bıçak çekip ölümle tehdit ettiğini eşime anlatmıştı.”

Bedriye Naz’ın annesi Mihdiye Çakmak da tercüman aracılığıyla verdiği ifadede, sanığın kızına sürekli eziyet ettiğini ve ailesiyle görüşmesine engel olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular ve atılı suçun katalog suçlardan olması gerekçesiyle Levent Naz’ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Avukatların olay yerinde keşif yapılması ve ek delil toplanması taleplerini reddeden heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi.

“SANIĞA İNDİRİM UYGULANMASINI İSTEMİYORUZ”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bedriye Naz’ın ablası Filiz Dilekçi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Dilekçi, “Kardeşim hayattan koparıldı. Bir anneye daha evlat acısı yaşatıldı. 4 çocuk annesiz bırakıldı. Böyle bir ölümü kabul etmiyoruz. Sanığa indirim uygulanmasını istemiyoruz” dedi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise Bedriye Naz’ın pencereden atıldığını savunarak, “Tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Gerekli suç duyurusunda bulunacağız, eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz” açıklamasını yaptı.