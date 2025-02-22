Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı bir binanın 3. katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar, dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
HEMŞİRENİN CESEDİ BULUNDU
Yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan 30 yaşındaki hemşire Melisa Bayram'ın cesedi bulundu. Bayram'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.