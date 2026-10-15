Hindistan’ın Indore kentinde bulunan Prestige University campus alanında inşa edilen yeni hizmet binası; 463 kademeli platformu, 9 bin metrekarelik çatı bahçesi ve açık hava amfitiyatrosuyla kullanıma sunuldu. Sanjay Puri Architects tarafından tasarlanan beş seviyeli yapı, eğitim alanları ile açık hava kullanımını tek bir mimari formda bir araya getiriyor.

463 TANE TERASI VAR

Söz konusu projede bina çatısı, yalnızca kapalı mekanları örten bir unsur olmak yerine öğrencilerin erişimine açık bir alan olarak kurgulandı. Çapraz bir hat üzerinde kademeli olarak yükselen 463 teras, yapının kütle etkisini hafifletirken yüzey boyunca yürünmesine olanak tanıyor.

Azure dergisinin Şubat 2026 sayısında yer alan habere göre, kademeli platformlar küçük grupların kullanımına imkan tanıdığı gibi, 9 bin kişiye kadar katılımın sağlanabileceği açık hava etkinlikleri için de düzenlenebiliyor. Tasarım, resmi törenler dışındaki zamanlarda da alanın günlük campus rutinine katılımını hedefliyor.

İÇ MEKAN YERLEŞİMİ ORTAYA ÇIKTI

Görsel odak noktası dış cephedeki teraslar olmakla birlikte, kademeli çatının altında üniversitenin idari birimleri, kütüphane, amfitiyatro, öğretim alanları ve yemekhaneler yer alıyor. Toplam 9 bin metrekarelik açık alan, çatı altındaki kapalı mekân düzeniyle entegre şekilde çalışıyor.

Tasarımda kullanılan avlular, geçitler ve merdivenler, binanın iç ve dış mekânları arasındaki dolaşımı organize ediyor. Tasarımcılar, cephe elemanları ve yapı içi boşluklar aracılığıyla doğal ışık kullanımını artırmayı ve yapay iklimlendirmeye olan ihtiyacı azaltmayı stratejik bir hedef olarak tanımlıyor.

GELENEKSEL MEKANLAR REFERAMS ALINDI

Projenin mimari konseptinde, Hindistan’ın geleneksel basamaklı kuyularının (stepwell) mekansal kurgusu referans alındı. Su depolama işlevi barındırmayan yeni yapıda, söz konusu geleneksel mimarinin dolaşım ve toplanma odaklı mekan ilişkisi güncel üniversite programına uyarlandı.