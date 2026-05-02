Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı Kayışoğlu Apartmanı'na ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yıkılan duvarın parçaları, alt tarafta bulunan müstakil evin bahçesine düştü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekipler bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.