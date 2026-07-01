Olay, Vakfıkebir ilçesine bağlı Açıkalan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kime veya hangi kuruma ait olduğu belirlenemeyen bir insansız hava aracı, ağaç dallarına çarptıktan sonra mahalle yoluna düştü.

Çarpmanın etkisiyle İHA'nın parçaları çevreye savrulurken, duyulan gürültü üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yol ve çevreye dağılan parçaları topladı. Toplanan parçalar, teknik inceleme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderildi. İHA'da yapılan ilk teknik incelemelerde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

MAHALLELİ SESİ DUYUNCA İHBAR ETTİ

Mahalle sakinlerinden Ahmet Sağlam, olayın sabah saat 05.20 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Bölgedeki vatandaşlar sesi duyunca olay yerine gitti. Daha sonra muhtara ve yetkililere haber verildi. Ekipler gerekli incelemeleri yaptı. Yapılacak çalışmalar sonucunda İHA'nın kime ait olduğu belirlenecek" dedi.

Açıkalan Mahallesi Muhtarı Halim Sağlam ise mahalle sakinlerinin yüksek bir ses duyduğunu ifade ederek, "Yetkililer gelip gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. İHA'nın ağaca çarparak yola düştüğü değerlendiriliyor. Parçalar ekipler tarafından toplandı ve incelemeye alındı" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.