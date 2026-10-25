Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ailesinin birikimlerini dolandırılma sonucu kaybeden Hülya Elma, 1 kilogram kıyma ve 5 kilogram unla başladığı mantı üretimini kendi işletmesine taşıdı. Elma, bugün 40'ın üzerinde kadınla birlikte çalıştığını ve yurt dışından da sipariş aldığını söyledi.

Çubuk'a 33 yıl önce gelin gelen Elma, dört çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. Önce uzun ömürlü saklama kaplarının satışını yaptı. Ancak dolandırılması sonucu ailesinin birikimlerini kaybedince, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen yeniden başladı.

Mutfak masrafı için ayırdığı parayla kıyma ve un alan Elma, annesiyle evde mantı hazırladı. Kazancıyla yeniden malzeme alarak birkaç ay içinde üretimini artırdı.

EVDEKİ ÜRETİM İŞ YERİNE TAŞINDI

AA muhabirine konuşan Elma, ev şartları yetersiz kalınca ailesinin desteğiyle çalışma alanını genişlettiğini anlattı. Önce hamur yoğurma, ardından hamur açma makinesi aldı. Talep artınca Ankara'daki çeşitli işletmelere mantı vermeye başladı ve zamanla kendi iş yerini açtı.

Mantının ardından ürünlerine yaprak sarma, kurabiye, börek, baklava ve farklı yöresel yemekleri de ekledi. Üretim sürecinde ailesinin yanı sıra annesi ve kayınvalidesinin de kendisine destek olduğunu belirtti.

HOMAÇA İÇİN 7-8 SAATLİK HAZIRLIK

Elma, müşterilerden gelen talepler üzerine Çubuk'un düğün ve davet sofralarında önemli yer tutan homaça yemeğini de hazırlamaya başladığını söyledi. Özellikle Ankara dışından gelen ziyaretçilerin bu yemeğe ilgi gösterdiğini anlattı.

Dana eti ve tuzla yapılan homaçada etlerin tereyağında kızartıldıktan sonra uzun süre pişirildiğini belirten Elma, "Geleneksel olarak odun ateşinde pişirilen yemek, yaklaşık 7-8 saatlik hazırlık sürecinin ardından servis ediliyor." dedi.

Homaçaya ilginin artmasının ardından belediyeyle işbirliği içinde yemeğin coğrafi işaret tescilinin alındığını aktaran Elma, Çubuk usulü tandır gibi geleneksel tarifleri de korumaya özen gösterdiklerini ifade etti.

ALMANYA VE FRANSA'DAN SİPARİŞ ALIYOR

Müşterilerinin Ankara'nın farklı ilçelerinden Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışına uzandığını söyleyen Elma, "Özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Türk aileler, çocukluklarında tattıkları yöresel lezzetlere ilgi gösteriyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden sipariş alıyoruz." diye konuştu.

Erişte ve tarhana gibi ürünleri kargoyla gönderdiklerini belirten Elma, homaça gibi yemekleri de uygun taşıma koşullarında hazırlayarak müşterilerine ulaştırdıklarını anlattı.

İşini büyütürken kazancını yeniden üretime yatırdığını, imkanları ölçüsünde ekipman ve iş yeri yatırımları yaptığını belirten Elma, deneyiminin üretmek isteyen kadınlara örnek olmasını istediğini söyledi. Elma, "Geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Çubuk'un gastronomi değerlerini tanıtarak hem ilçeye hem de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.