Cengiz KARAGÖZ

Tanıdık isimler olunca AKP iktidarı milyarlarca liralık ihalelere onayı basıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projeleri ise yıllardır onay bekliyor.

İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Yavuztürk-Kazımkarabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı için ÇED süreci başlatıldı. 5 kilometre uzunluğundaki, 4 istasyondan oluşacak hat için hazırlanan ÇED dosyasında proje bedeli 21.5 milyar lira olarak hesaplandı. Kilometre başına yaklaşık 4.3 milyar lira maliyet öngörülen projenin ihalesinde ise ‘tanıdık’ isimler var. ÇED başvurusuna göre Üsküdar ve Ümraniye ilçelerini kapsayan hattın bir kısmı yer altında inşa edilecek. Ayrıca özel mülkiyet ve kamu taşınmazları için 200 milyon lira kamulaştırma bedeli öngörüldü.

30 MİLYARLIK İHALE

Söz konusu hat için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 27 Ekim 2025’te düzenlediği ihale, 30 milyar 51 milyon lira bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat-Fernas İnşaat-Güryapı Restorasyon İş Ortaklığı’na verildi. Projeye ilişkin bir diğer dikkat çekici veri ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda yer aldı. Hattın 2029 yılına kadar tamamlanması planlandığı programda, proje için ayrılan toplam ödenek 42 milyar 601 milyon 966 bin lira olarak kaydedildi. İhalenin, olağanüstü durumlar için öngörülen pazarlık usulüyle yapılması da eleştirilere neden olmuştu.

İhalenin ortaklarından Fernas İnşaat, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait. Güryapı Restorasyon’un sahibi Hasan Gürsoy ise kamuoyunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı olarak tanınıyor. Çelikler Holding de iktidara yakınlığıyla biliniyor. Her üç şirket de son yıllarda kamudan aldıkları yüksek tutarlı ihalelerle dikkat çekiyor.

İBB projeleri yatırım programına takılıyor

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı (18.5 km, 10 istasyon): Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na yapılan 9 başvuru kabul edilmedi. İBB, 10'uncu başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Yenidoğan-Söğütlüçeşme Metro Hattı (6.7 km, 5 istasyon): 2017 yılında ihale edilen hat için 6 kez yatırım programına başvuruldu. Başvurular reddedildiği için dış finansmana erişilemiyor.

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: Bakanlığın teknik onayını 2023 yılında almasına rağmen yatırım programına yapılan 6 başvuru sonuçsuz kaldı. İBB projeyi öz kaynaklarıyla başlattı.

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı (21 km, 33 durak): Projeye 2024'te onay çıktı. 8 milyar lira maliyet öngörülen hat, 4 başvuruya karşın yatırım programına alınmadı.