Bayram tatili için 2024 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ve bir eğlence mekanında tanıştıkları genç kadını, alkollü olmasını fırsat bilerek kiraladıkları eve götürerek istismar eden ve görüntülerini kayda alan Yusuf Akan, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya, İbrahim Arzakçı ve Baver Yaşar hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar, "Tecavüz" ve "Özel Hayatın Gizliliği Görüntü Kaydetme" suçlarından yargılandı. Beş sanık da her iki suçtan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Yusuf Akan ve İbrahim Arzakçı'ya 12'şer yıl, Şehmus ve Zülküf Kaya kardeşlere 10'ar yıl, Baver Yaşar'a ise 11 yıl hapis cezası verdi.

PİŞKİNCE SALDIRDILAR

Kararın açıklanması ardından şahıslar mahkemedeki görevlilere, kendilerini çeken basın mensuplarına ve kendilerini cezaevi aracına bindiren görevlilere hakaret etti.

MAHKEMEDEN SERT UYARI

Gıynık Gazetesi'nden Devrim Demir'in haberine göre, suçun 2024 yılında ülkeye tatil amacıyla gelen beş sanık tarafından işlendiğine dikkat çeken Esendağlı, toplumun kaygıyla izlediği cinsel istismar suçlarının giderek yaygınlaştığını ve sanıkların da yaygınlık gösteren bu suça karıştığını söyledi. Sanıkların kültür farkı olduğunu belirten Esendağlı, "Sanıklar, bilinci yerinde olmayan farklı bir kültürle yalnız savunmasız bir kişiyi istismar ettiler" dedi.