Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken gelecek sezonun kadro planlaması da şekilleniyor. Sarı lacivertlilerin yıldızlarına Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında istikrarlı bir performans sergileyen Jayden Oosterwolde'yi takip eden kulüplerin sayısı artıyor. Fussballdaten'in haberine göre İngiltere'den Everton, Fransa'dan Lyon, Portekiz'den Porto ile Benfica ve Almanya'dan Schalke'nin, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Haberin detaylarında resmi temasların henüz kurulmadığı ve Fenerbahçe'nin en az 20 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcu, Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilirken sonraki satışta kardan yüzde 30 pay maddesi de bulunuyor.

Jayden Oosterwolde geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 31, tüm kulvarlarda ise toplam 47 maça çıktı. Çoğunlukla stoper oynayan Hollandalı savunmacı tek golünü TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'a atmıştı.