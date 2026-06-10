HALDE ALICI BULAMAYINCA ÜCRETSİZ DAĞITTI

Üretici Turan Kıvrak, ürünlerini satmak için hale götürdüğünü ancak beklediği ilgiyi göremediğini belirterek şunları söyledi:

"Domatesin fiyatı toptancı halinde 50- 100 TL'yi görmüştü. Dün topladığım domatesi hale götürdüm. 5 TL'ye alan olmadı. Tüccarlar 'Salçalık olarak götür ver' dedi. Ben de kamyonetimle Çınaraltı Meydanı'nda ücretsiz vatandaşlara dağıttım. Helali hoş olsun"