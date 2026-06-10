Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, yetiştirdiği 4 ton domates için toptancı halinde alıcı bulamayınca farklı bir yol izledi.
Ürünlerini satmak yerine vatandaşlara ücretsiz ulaştırmayı tercih eden Kıvrak, kasalar dolusu domatesi kamyonetine yükleyerek Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'na götürdü.
VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ
Ücretsiz domates dağıtılacağını öğrenen çok sayıda kişi kısa sürede meydana geldi. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere domates doldurarak ürünleri evlerine götürdü.
Dağıtım sırasında oluşan yoğunluk nedeniyle meydanda zaman zaman kalabalık anlar yaşandı.
HALDE ALICI BULAMAYINCA ÜCRETSİZ DAĞITTI
Üretici Turan Kıvrak, ürünlerini satmak için hale götürdüğünü ancak beklediği ilgiyi göremediğini belirterek şunları söyledi:
"Domatesin fiyatı toptancı halinde 50- 100 TL'yi görmüştü. Dün topladığım domatesi hale götürdüm. 5 TL'ye alan olmadı. Tüccarlar 'Salçalık olarak götür ver' dedi. Ben de kamyonetimle Çınaraltı Meydanı'nda ücretsiz vatandaşlara dağıttım. Helali hoş olsun"
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ÜRETİCİNİN JESTİ TAKDİR TOPLADI
Pazarda değer bulamayan domatesleri ücretsiz dağıtma kararı alan Kıvrak'ın bu davranışı, meydanda bulunan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ürünlerin kısa sürede tükenmesi, dağıtıma gösterilen yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.
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