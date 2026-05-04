Doğanın uyanışını ve bereketin yeryüzüne inişini simgeleyen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Mayıs akşamı başlayacak. Bu özel gecede, evlerin bereketle dolması için yapılan ritüellerin başında ise balkonlara çorap asılması tavsiye ediliyor.

NEDEN BALKONA ÇORAP ASILMALI?

Geleneksel kültür araştırmacıları, Hıdırellez gecesi balkonlara veya pencerelere çorap asmanın, haneye rızık davet etmek anlamına geldiğini belirtiyor. İnanışa göre, o gece yeryüzünü dolaşan Hızır, açık bırakılan cüzdanlara, kapı eşiklerine ve balkonlardaki çoraplara dokunarak bolluk ve şifa bırakıyor.

Özellikle gül ağacı bulma imkanı olmayan şehir sakinleri için bu yöntem, en pratik ve etkili "kısmet çağırma" yolu olarak öneriliyor.

ÇORAP NASIL HAZIRLANMALI?

Bu geceyi boş geçmek istemeyenler için uygulamanın püf noktaları ise şöyle sıralanıyor:

Temiz bir başlangıç: Asılacak çorabın mutlaka temiz ve yeni olması tavsiye ediliyor.

İçine para veya not ekleyin: Çorabın içine bir adet madeni para veya küçük bir not kağıdına yazılmış içten bir dilek konulması, niyetin sembolize edilmesi açısından önemli görülüyor.

Zamanlama: Çorapların 5 Mayıs akşamı gün batımından sonra asılması ve 6 Mayıs sabahı güneş doğmadan hemen önce toplanması gerektiği vurgulanıyor.

ÇORAP TEK Mİ ÇİFT Mİ ASILACAK?

1. Niyet bekarlıksa: Tek çorap

Eğer niyetiniz hayatınızın aşkını bulmak, evlenmek veya kısmet açmak ise genellikle tek bir çorap asılması tavsiye edilir. İnanışa göre, o tek çorabın yanındaki boşluk, hayatınıza girecek olan "eş"i simgeler. Hatta bazı yörelerde, kısmet bekleyen genç kızlar çorabın içine bir parça tuz koyarlar ki, rüyalarında kendilerine su verecek olan müstakbel eşlerini görsünler.

2. Niyet bolluk ve bereketse: Çift çorap

Eğer niyetiniz hane halkının rızkını artırmak, işlerinizin yolunda gitmesi veya ailece huzur bulmak ise çift çorap asmanız önerilir. Çift, Anadolu kültüründe "tamamlanmışlığı", birliği ve bereketi temsil eder. "Eksik kalmasın, her şey tam olsun" mantığıyla bir çift temiz çorap asmak, hanenin bütünlüğünü simgeler.