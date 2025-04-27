Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, değişen teknolojiye ayak uydurabilmek için peş peşe güncellemeler almaya devam ediyor. Şirketin mühendisleri tarafından yapılan son çalışmanın ardından WhatsApp uygulamasına yeni bir güncelleme paketi getirilirken, bu değişiklikle birlikte mesajlaşma devinin birçok telefon modeline veda edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE MİLYONLARCA SATIŞ YAPAN MODEL WHATSAPP'A VEDA EDİYOR

Güncelleme ile birlikte iOS 15.1 ve altı sürümünü kullanan cihazlar artık WhatsApp desteği alamayacak.



Meta, kısıtlamalara gerekçe olarak eski tarihli telefonların uygulamanın sunduğu yeni özellikleri ve güncellemeyi destekleyecek donanıma sahip olmadığını gösterirken, kısıtlamalar bir zamanlar dünyanın en çok satan telefon modellerinden iPhone 6 serisini de içerecek.





İşte 5 Mayıs tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasını açamayacak telefonlar...



iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

WHATSAPP KULLANMAYA DEVAM ETMEK İÇİN İKİ SEÇENEK VAR



Söz konusu güncellemeden etkilenecek modelleri kullanan telefon sahiplerinin, WhatsApp'ı aktif olarak kullanabilmesinin iki yolu bulunuyor.



Birinci seçenek, mevcut cihazın desteklemesi halinde iOS işletim sisteminin sürümünün 15.1 veya üzeri bir versiyona yükseltilmesi gerekiyor.



İkinci seçenekte ise, işletim sisteminin güncellenmesinin mümkün olmaması halinde, WhatsApp kullanmaya devam etmek için daha üst seviye bir akıllı telefona geçmek gerekiyor.



