Şili’nin kuzey kıyısında yer alan Mejillones kentindeki bir plajda, halk arasında 'kıyamet balığı' olarak bilinen nadir bir derin deniz balığı karaya vurdu.

Deniz Faunası Araştırma ve Deniz Memelileri Gözlem Merkezi (CIFAMAC) tarafından yapılan incelemeye göre, 20 Ekim'de bulunan balığın yaklaşık 4,8 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Gümüş renkli, kurdele biçiminde bir gövdeye ve kırmızımsı sırt yüzgecine sahip olan canlının bilimsel adının Regalecus glesne (dev kürek balığı) olduğu bildirildi.

Yaklaşık 900 metre derinlikte yaşayan ve temel olarak kril, küçük deniz canlıları ile kalamarla beslenen bu türün yüzeyde görülmesi, Japon folklorundaki deprem ve tsunami habercisi inanışları nedeniyle bölge sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında sismik hareketlilik endişelerine yol açtı.

BİLİMSEL VERİLER İDDİALARI DESTEKLEMİYOR

Deprem kuşağında yer alan ve Nazca Levhası ile Güney Amerika Levhası'nın kesişiminde bulunan Şili'deki endişelere karşın, konunun bilimsel boyutuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Japon araştırmacıların 2019 yılında yayımladığı çalışma kapsamında, 1928–2011 yılları arasındaki 336 derin deniz balığı vakası ile 6 ve üzeri büyüklükteki 221 deprem karşılaştırıldı. İncelemede olaylar arasında doğrudan bir nedensellik bağı bulunamadığı, yalnızca tek bir vakanın zaman ve konum olarak örtüştüğü açıklandı.

Uzmanlar, söz konusu türün kıyıya vurmasının afet habercisi olmadığını; durumun hastalık veya stres gibi biyolojik faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Daha önce benzer örneklerin Meksika, Endonezya ve Tazmanya kıyılarında da kayıtlara geçtiği aktarıldı.