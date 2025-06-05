Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milli iradenin üzerine hiç bir güç tanımayız” dediği hafızalarda yerini korurken, İstanbul ve Adana’da 11 belediye başkanının tutuklanması, sandıktan çıkan iradeyi ve milyonlarca oyu da sakatladı.

‘ÖYLE DUYDUM’

İBB’ye yönelik soruşturmada gizli tanıkların “Öyle duydum, düşünüyorum, tahminine göre, söyleniyor’’ şeklindeki tanık ifadeleri dosyalara girdi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin ifadeleriyle soruşturmalar genişletildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil dalgalar halinde devam eden operasyonlarda İstanbul’da 9, Adana’da ise 2 ilçe belediye başkanı tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklu 11 CHP’li belediye başkanının 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı toplam oy 5 milyon 509 bin 356 olmuştu.

CHP’ye dönüp operasyonlarda tutuklanan başkanlar şöyle: Alaattin Köseler (Beykoz), Rıza Akpolat (Beşiktaş), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Ahmet Özer (Esenyurt), Resul Emrah Şahan (Şişli), Hasan Akgün (Büyükçekmece), Hakan Bahçetepe (Gaziospanpaşa), Murat Çalık (Beylikdüzü), Kadir Aydar (Ceyhan) ve Oya Tekin (Seyhan).

- Ekrem İMAMOĞLU (İstanbul): 4 milyon 432 bin 862 oy (Yüzde 51.1)

- Murat ÇALIK( Beylikdüzü): 112 bin 163 oy (Yüzde 52)

- Emrah ŞAHAN (Şişli): 99 bin 921 oy (Yüzde 66.5)

- Ahmet ÖZER (Esenyurt): 227 bin 608 oy (Yüzde 49)

- Rıza AKPOLAT (Beşiktaş): 66 bin 017 oy (Yüzde 64)

- Alaattin KÖSELER (Beykoz): 68 bin 453 oy (Yüzde 45.8)

- Hakan BAHÇETEPE (Gaziosmanpaşa): 107 bin 636 oy (yüzde 40.4)

- Caner ÇAYKARA (Avcılar): 121 bin 250 oy (Yüzde 53.4)

- Hasan AKGÜN (Büyükçekmece): 74 bin 772 oy (Yüzde 48)

- Kadir AYDAR (Adana-Ceyhan): 40 bin 758 oy (Yüzde 45.6)

- Oya TEKİN (Adana-Seyhan): 158 bin 116 oy (Yüzde 41.5)