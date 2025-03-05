ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar karşılığında Mar-a-Lago'daki özel malikanesinde ücreti ödeyen iş insanlarıyla birlikte birebir yemek yiyor. Aynı malikanede düzenlenen etkinliklere sadece katılmak bile 1 milyon dolar tutuyor.

ABD merkezli WIRED sitesinin haberine göre Trump'a yakın kaynaklara göre, iş dünyasının önde gelen isimleri Trump ile Mar-a-Lago'da özel bir görüşme ayarlamak için 5 milyon dolar ödeme yapıyor.

1 Mart’ta gerçekleştirilen ve davetlilerden kişi başı 1 milyon dolar talep edilen bir akşam yemeğinin davetiyesi, Make America Great Again Şirketi adı altında dağıtıldı.

Davetiyede, "Donald J. Trump, bu etkinlikte yalnızca onur konuğu olarak yer alacaktır ve herhangi bir bağış veya fon talebinde bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.

Organizasyonu yöneten isimler arasında, Trump’ın 2024 seçim kampanyasında ulusal finans direktörü olarak görev yapan Meredith O’Rourke ve MAGA Inc. finans koordinatörü Abby Mathis bulunuyor. O’Rourke ve Mathis, konuyla ilgili yorum yapmadı.

PARAYI VEREN TRUMP'I GÖRÜR

Etkinliğe ilişkin görüntüler, Trump yanlısı içerikler üreten Michael Solakiewicz tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Trump’ın Mar-a-Lago’daki etkinliklerinden bir gün sonra Elon Musk’ın oğluyla birlikte burada düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldığı görüldü.

Trump’ın başkanlık döneminde teknoloji sektörünün kendisine olan ilgisinin arttığını belirten bir kaynak, Elon Musk’ın Trump’ın seçilmesi için en az 260 milyon dolar harcadığını hatırlattı.

Google, Microsoft, Amazon, Meta, Uber, Apple ve OpenAI gibi şirketlerin yöneticileri de Trump’ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulundu.

İş dünyasında Trump ile birebir görüşmelerin büyük talep gördüğünü belirten bir kaynak, "Bu toplantılar en prestijli fırsatlardan biri haline geldi" dedi.

Trump’ın bu özel toplantılar yoluyla toplanan paranın nereye gittiği belirsizliğini koruyor. Ancak sürece doğrudan hakim olan bir kaynak, bu fonların Trump’ın başkanlık kütüphanesi için kullanılacağını iddia etti. Bu kütüphane, Trump'ın 4 yıllık görevinin sonunda kurulacak bir arşiv olacak.

Trump’ın kampanyasını destekleyen MAGA Inc., 2024 seçimleri için 450 milyon doların üzerinde harcama yaptı. ABD yasalarına göre Trump’ın 2028 seçimlerinde tekrar aday olması mümkün değil.

BAŞKAN MI, İŞ İNSANI MI?

Trump’ın başkanlığı sırasında bu tür etkinliklerin düzenlendiğine dair haberler yeni ortaya çıkarken, The Washington Post daha önce benzer yemeklerin Trump’ın 2017’deki ilk yemin töreni öncesinde de gerçekleştirildiğini bildirmişti. O dönemde Ivanka Trump ve Jared Kushner’ın da bu yemeklerden birine katıldığı belirtilmişti.

Geçmişte ikinci dönem başkanlarının partileri için bağış topladığı biliniyor, ancak Trump’ın göreve başlamasının hemen ardından bu tür yüksek maliyetli etkinlikler düzenlemesi, eleştirilere maruz kaldı.

Michigan Üniversitesi’nde kamu politikası profesörü olan Don Moynihan, "İkinci dönemine yeni başlamış bir başkanın milyonlarca dolarlık bağış topladığına daha önce hiç tanık olmadım" dedi.

Moynian, Asıl meselenin bağış toplamak değil, bu etkinliklerin sağladığı erişim ve etki olduğunu vurguladı: "Bağış yapanlar, bu paranın kendilerine avantaj sağlayacağını düşündükleri için ödeme yapıyor" dedi.

Moynihan, Trump yönetiminin etik kurallar konusunda ciddi zaaflar gösterdiğini belirtti. "Trump’ın iş dünyası ile başkanlık arasındaki çizgi net değil. İş insanları, politik kararları etkileyebilmek için bu tür bağış etkinliklerine yöneliyor" dedi.