Adana'nın Seyhan ilçesinde ortak iş yapan iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 5 milyon liralık sermayesini geri alamadığı öne sürülen şahıs, ortağını 20 yerinden bıçaklayarak hayatına son verdi.

Olay, 1 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Dağlıoğlu Mahallesi’nde yer alan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaat sektöründe faaliyet gösteren 34 yaşındaki Abdullah Gök, birlikte iş yapmak amacıyla bir süre önce ortağı Erdal Sağır’a (45) 5 milyon lira verdi. Yatırım yaptığı işten kazanç sağlayamayan Gök, parasını geri isteyince ikili arasında anlaşmazlık ve husumet oluştu.

KONUŞMAK İÇİN GİTTİĞİ EVDE 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay gecesi telefonda tartışan ikiliden Erdal Sağır, ortağı Abdullah Gök’ü meseleyi yüz yüze konuşmak üzere evine davet etti. Evde devam eden görüşmenin kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Gök, yanında bulunan bıçakla Sağır’a saldırdı. Vücuduna 20 bıçak darbesi alan Sağır, kanlar içinde yere yığıldı.

"ÖLMÜŞ OLABİLİR" DİYEREK POLİSE TESLİM OLDU

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Abdullah Gök, doğrudan en yakın polis merkezine giderek "Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir" beyanında bulunup teslim oldu. Şüphelinin ifadesi üzerine adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Sağır’ın yerde cansız yatan bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Erdal Sağır’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen cenaze defnedildi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" DEDİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Abdullah Gök, "Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yeni bir iş için anlaşmıştık ve kendisine 5 milyon lira verdim. Karşılığını alamayınca paramı geri istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında yeniden tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.