Bankaların sunduğu faiz oranları; müşteri kategorisi (hoş geldin faizi, yeni müşteri veya dijital/e-vadeli hesap kullanımı) ve bakiyeye göre değişiklik göstermektedir.

Piyasadaki mevcut tablolara göre 32 günlük mevduat faiz oranları %34 ile %47 arasında değişiklik sergilemektedir.

Hesaplanan net kazanç tutarlarında, elde edilen brüt getiriden yasal stopaj (vergi) kesintisi düşülerek yatırımcının hesabına geçecek nihai tutar belirlenmektedir.

5 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET KAZANCI NE KADAR?

5.000.000 TL tutarındaki birikimin 32 günlük vadede farklı faiz oranlarına göre sağladığı net getiriler şu şekildedir:

%46 - %47 Faiz Oranı: Net kazanç 146.881 TL ile 169.065 TL arasında gerçekleşmekte, vade sonu toplam bakiye 5.169.065 TL'ye ulaşmaktadır.

%44 Faiz Oranı: Net kazanç 159.123 TL seviyesinde hesaplanırken, vade sonu toplam tutar 5.159.123 TL olmaktadır.

%41,50 Faiz Oranı: Net kazanç 150.082 TL ile 152.254 TL arasında değişirken, vade sonu tutarı 5.152.254 TL'ye çıkmaktadır.

%41 Faiz Oranı: Net kazanç 149.671 TL olarak gerçekleşirken, vade sonu tutar 5.149.671 TL seviyesindedir.

%34 Faiz Oranı: Net kazanç 122.958 TL olurken, vade sonu toplam bakiye 5.122.958 TL olarak kaydedilmektedir.

BANKALARA GÖRE 5 MİLYON TL VADELİ MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Güncel verilere göre bankaların 5 milyon TL için sunduğu faiz ve net kazanç tablosu şu şekildedir:

Odea: %46 Faiz Oranı | Net Kazanç: 169.065 TL

HSBC: %44 Faiz Oranı | Net Kazanç: 159.123 TL

Akbank: %41,50 Faiz Oranı | Net Kazanç: 152.254 TL (Diğer seçenek: 150.082 TL)

Garanti BBVA: %41 Faiz Oranı | Net Kazanç: 149.671 TL

Fibabanka: %47 Faiz Oranı | Net Kazanç: 146.881 TL

Ziraat Bankası: %34 Faiz Oranı | Net Kazanç: 122.958 TL