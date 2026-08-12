Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatarak gündeme geldi. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını ve X hesabını eş zamanlı olarak erişime kapatan ünlü oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada merak konusu oldu. Ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilen Tatlıtuğ’un hesaplarını neden kapattığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VARDI

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler arasında yer alıyordu.

Oyuncunun 5 milyon takipçili Instagram hesabının yanı sıra X hesabını da kapatması, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hesapların aynı dönemde erişime kapanması sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu.

KARARININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Tatlıtuğ'un sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardında ne olduğu konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

Oyuncunun bu adımı bilinçli ve uzun süredir düşündüğü bir tercih mi, yoksa başka bir nedenle mi hesaplarını kapattığı bilinmiyor. Tatlıtuğ cephesinden de konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

UZUN ZAMANDIR DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyadan uzaklaşma kararını bir süredir düşündüğü ve bu isteğini yakın çevresiyle zaman zaman paylaştığı öne sürüldü.

Ancak hesabını kapatma kararının kesin nedeni doğrulanmış değil. Bu nedenle oyuncunun sosyal medyaya neden veda ettiği konusunda ortaya atılan yorum ve iddialara temkinli yaklaşılması gerekiyor.

Tatlıtuğ'un hesaplarını yeniden aktif hale getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.