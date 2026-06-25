Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Carlsbad Mağaraları Milli Parkı bünyesinde bulunan Lechuguilla Mağarası, 244,8 kilometreye ulaşan uzunluğuyla dünyanın en uzun dokuzuncu mağara sistemi konumunda yer alıyor. Aşağıdan yükselen suyun yağmur suyuyla karışarak kayaları çözmesiyle oluşan bu hipojen yapı, atmosferik basınç değişikliklerine göre hava akımını yönlendiren nadir "nefes alma" yeteneğiyle bilim dünyasında dikkat çekiyor.

MAĞARANIN "NEFES ALMA" ÖZELLİĞİ BİLİMSEL OLARAK NASIL AÇIKLANIYOR?

Sıcaklık farkı yerine tamamen dış atmosferdeki hava basıncı değişimlerine bağlı olarak havayı içeri çeken ve geçitlerden dışarı iten Lechuguilla, dünyadaki kısıtlı sayıdaki "nefes alan mağara" grubunda bulunuyor. Yapılan araştırmalar, bir mağara sisteminin bu özelliği sergilemesi ile yapısal büyüklüğü arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.

Nitekim yeryüzünün en uzun on mağara sisteminden dördü bu kategoride yer alırken, Lechuguilla da bu fiziksel mekanizmanın en belirgin gözlemlendiği alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Mağaranın labirent benzeri derin koridorlarının önemli bir kısmı, ekstrem çevresel koşullar ve teknik zorluklar nedeniyle günümüzde bile henüz tam olarak keşfedilemedi.

"AVİZELER SALONU" VE NADİR MİNERAL OLUŞUMLARI NELERİ BARINDIRIYOR?

Geleneksel yeraltı oluşumlarından farklı bir jeolojik süreçle gelişen mağara sistemi, bünyesinde nadir bulunan limon sarısı kükürt yatakları ile devasa boyutlardaki alçı yapılarını barındırmaktadır. Bölgenin en sembolik noktası kabul edilen "Avizeler Salonu" (Chandelier Ballroom), tavandan aşağıya doğru sarkan ve boyları 6,1 metreye ulaşan dev alçı kristal kümelerine ev sahipliği yapmaktadır.

Sıkı koruma protokolleri altında tutulan bu yeraltı ağında çekim yapmak isteyen belgesel ekiplerinin resmi izin süreçlerinin yıllarca sürdüğü ve ekipmanların taşıma operasyonunun sekiz saati aştığı belirtiliyor. Tamamen karanlıkta yürütülen iniş operasyonlarında "Pamuk Prenses Geçidi", "Mavi Şehir" ve "Dikenli Buz Küpleri Odası" gibi jeolojik kırılma noktaları tescillenmiş durumda.