Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen “Var Mısın Yok Musun”un 11 Ağustos tarihli bölümünde yarışmacı koltuğuna Nazlı Eda oturdu. 5 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele eden Antalyalı yarışmacı, hem babasıyla ilgili duygusal sözleri hem de oğlu Sencer’in isteğiyle geceye damga vurdu. Yarışmanın ilerleyen bölümünde ise bankadan gelen 870 bin TL’lik teklif, Eda’yı zor bir kararın eşiğine getirdi.

OĞLUNUN DRONE İSTEĞİ STÜDYOYU GÜLÜMSETTİ

Nazlı Eda'nın yarışmadaki en renkli anlarından biri oğlu Sencer'in isteğiyle yaşandı.

Eda, büyük ödülü kazanması halinde oğluna drone almak istediğini anlatırken Sencer de bağlama çaldığını söyledi. Esra Erol'un isteği üzerine Aşık Veysel'in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendiren küçük yarışmacı, performansıyla stüdyodan büyük alkış aldı.

Sencer'in samimi tavırları ve güçlü sesi, gecenin unutulmaz anları arasına girdi.

BABASININ ACISINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışmanın neşeli anlarının yanı sıra Nazlı Eda'nın hayatından bahsettiği bölümde duygusal anlar da yaşandı.

Eda, yaklaşık 8 ay önce babasını ani bir şekilde kaybettiğini ve bu acının hâlâ çok taze olduğunu söyledi. Hayatındaki en büyük eksikliğin babasının yokluğu olduğunu ifade eden yarışmacı, babasının kendisini “Var Mısın Yok Musun”da görmesini çok istediğini dile getirdi.

BANKADAN 870 BİN TL’LİK TEKLİF GELDİ

Büyük ödül için mücadele devam ederken ortaya çıkan tablo sonrası banka, Nazlı Eda'ya 870 bin TL teklif etti.

5 milyon TL ihtimali karşısında oldukça zorlanan Eda, risk alıp almama konusunda karar vermek zorunda kaldı. Yarışmacı sonunda seçtiği 2 numaralı kutuyu bankaya satmayı tercih etti.

KUTUDAN 750 BİN TL ÇIKTI

Nazlı Eda'nın kabul ettiği 870 bin TL'lik teklifin ardından 2 numaralı kutu açıldı.

Eda'nın bankaya sattığı kutudan 750 bin TL çıkması, yarışmacının kararının ardından büyük ödülü kaçırmadığını gösterdi. Böylece 870 bin TL'yi garantileyen Eda, yarışmadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

HAYALİ ANNESİYLE DÜNYAYI GEZMEK

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen Nazlı Eda, çocukluğunu ailesinin işlettiği mahalle marketinde geçirdi ve küçük yaşta esnaflığı öğrendi.

İngilizce mütercimliği eğitimi alan Eda, pandemi döneminde sosyal medyaya yönelerek geniş bir kitleye ulaştı. Yarışmadaki en büyük hedeflerinden birinin annesi Kadriye Hanım ile dünyayı gezmek olduğunu söyleyen Eda, 870 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.