Ayşegül ÖZBEK

Onu tanıyanlar “kültür sanat elçisi” olarak tanımlıyor. Dostları arasında salonları dolduran müzisyenler, menajerler, organizatörler, müzik yazarları var. Murat Abbas, sahne ismiyle Mabbas; müzikle, plaklarla, kitaplarla, kültürle ve bu şehrin ruhuyla büyümüş bir İstanbullu. İBB’ye yönelik 19 Mart operasyonuyla gözaltına alındığından bu yana çok sevdiği plaklarından uzakta. 2020’de Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atanan Murat Abbas, sıkı bir plak ve eski kitap koleksiyoneri, aynı zamanda DJ.

MÜZİĞİN HER ALANINDA

1969’da İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Uluslararası şirketlerde finans müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999’da müzik sektörüne girdi. Radyo programcılığı, müzik direktörlüğü, festival küratörlüğü, organizasyon yöneticiliği yaptı. Yıllarını kültür-sanata veren Abbas’ın İstanbul’daki pek çok festivalde, konserde imzası var demek yanlış olmaz.

The Artnewspaper’a verdiği röportajda benzersiz İstanbul’un hak ettiği noktaya gelmesi için çalıştıklarının altını çiziyor: “İstanbul, coğrafi konumu, tarihî dokusu ve kültürel kodlarıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Biz Kültür AŞ olarak bu benzersiz yapıyı hak ettiği seviyeye taşımak ve İstanbul’u bir kültür başkenti yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, şehrin tarihini ve kimliğini global projelerle harmanlayarak uluslararası arenaya taşımak”

Pozitif, Babylon gibi kurumlarda yöneticilik yapan Abbas, Mart 2015’te Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ne Genel Müdür olarak atandı. 1997’den beri devam ettiği DJ’likle birlikte plak da topluyor. Moğollar, Cure, Pentagram, Patti Smith... Koleksiyonunda 7500 plak var. Plak konuşmak, dünyanın farklı şehirlerindeki plak dükkanlarını gezmek en büyük tutkusu.

HER İLÇEDE, HER İNSANLA

Abbas, 5 yılda 20 milyon İstanbullu katılımcıyı kültür sanatla buluşturdu. İstanbul’un sadece belli semtlerinde değil, her ilçesinde her kesiminden insanla müzik ve sanatı buluşturma gayesi olan Abbas, “Kültür kamusal bir haktır” mottosunu benimsedi.

İBB Kültür AŞ’nin 35 yıllık tarihinde bir ilk olarak, tarihi, dijital sanatla harmanlayarak Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’ni hayata geçirdi. Abbas, aynı zamanda 28 şubeli İstanbul Kitapçısını milyonların uğrak yerlerinden biri yaptı.

SANATÇILARDAN ÇAĞRI

Gaye Su Akyol, Murat Ertel (Baba Zula), Ceylan Ertem, Can Bonomo, Gökhan Özoğuz (Athena), Bartu Küçükçağlayan, Nejat Yavaşoğulları (Bulutsuzluk Özlemi), Bülent Şakrak gibi sanatçılar Abbas’ın 5 Nisan’daki doğumgününü video mesajlarla kutladı ve “Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle” çağrısı yaptı. Şimdi, Abbas’ı evinde birlikte yaşadığı, çok sevdiği kedileri bekliyor.