Piyasada kilogramı bin lirayı aşan kıymayı 200 lira daha ucuza almak için yurdun dört bir yanında vatandaşlar saatlerce kuyrukta bekliyor. Benzer görüntülere sahne olan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Et ve Süt Kurumu önünde çoğunluğu emeklilerin oluşturduğu vatandaşlar, sabah saat 5.00’ten itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sabah 08.30'da fiş aldıktan sonra 09.30'dan itibaren et alabildiklerini söyleyen, YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sırada bekleyen herkesin et alamadığını da ifade etti.

HERKES ALAMIYOR

En düşük emekli maaşının 23 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir dönemde emeklinin büyük bir yaşam savaşı verdiğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle devam etti: “Bu yurttaşlarımızın, emeklilerimizin nasıl yoksullaştığının, nasıl alım güçlerinin düştüğünün çok açık bir göstergesi bu. 300-400 lira daha ucuza et alabilmek için, 400 liraya 1 kilo kıyma, 450 liraya 1 kilo kuşbaşı et alabilmek için 4-5 saat kuyrukta kalıyorlar. Buna rağmen hepsi et alamıyor. Bu tabloyu sizlerle AKP’nin Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermek amacıyla paylaşıyorum."