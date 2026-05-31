Ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olarak gösterilen köprü, Bataan ve Cavite eyaletlerini doğrudan birbirine bağlayacak. Şu anda iki nokta arasında seyahat edenlerin ya uzun kara güzergahlarını kullanması ya da feribotla deniz yolculuğu yapması gerekiyor. Yeni köprüyle birlikte Manila'nın yoğun trafiğine girmeden doğrudan geçiş sağlanması hedefleniyor.

MANİLA KÖRFEZİ'NİN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki proje, tamamlandığında Güneydoğu Asya'nın en dikkat çekici deniz üstü ulaşım yapılarından biri olacak. Köprünün büyük bölümü Manila Körfezi'nin üzerinden geçeceği için mühendisler deniz tabanına dev temeller yerleştirmek ve kilometreler boyunca taşıyıcı sistem kurmak zorunda kalacak. Tuzlu su, rüzgar ve dalga koşulları da projedeki en büyük teknik zorluklar arasında gösteriliyor.

Projede dört şeritli ulaşım sistemi planlanırken, büyük gemilerin geçişine izin verecek yüksek açıklıklı bölümler de yer alacak.

MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULUYOR

Filipinler hükümeti tarafından yürütülen proje için milyarlarca dolarlık finansman paketi oluşturuldu. Köprünün toplam maliyetinin yaklaşık 3,8 ila 3,9 milyar dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Finansmanın önemli bölümü ise uluslararası kalkınma kuruluşları tarafından sağlanacak.

Yetkililer, köprünün yalnızca ulaşımı hızlandırmayacağını, aynı zamanda ticaret, lojistik ve sanayi yatırımlarını da artıracağını düşünüyor. Özellikle yük taşımacılığında oluşan zaman kaybının ciddi ölçüde azalması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Filipinler hükümeti tarafından yürütülen proje için mühendislik tasarımları, ihale süreçleri ve finansman çalışmaları sürüyor. 2026 yılı itibarıyla proje hazırlıkları devam ederken, yetkililer köprünün etaplar halinde inşa edilmesini ve 2029 yılı civarında tamamlanmasını hedefliyor.

Tamamlandığında Bataan ve Cavite eyaletlerini doğrudan birbirine bağlayacak köprü, Manila Körfezi çevresindeki ulaşım sürelerini önemli ölçüde azaltacak. Proje, Filipinler tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olarak gösteriliyor.