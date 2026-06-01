Filipinler’de yapımı süren dev deniz köprüsü, yıllardır saatler süren ulaşım sorununu tarihe karıştırmaya hazırlanıyor. Bataan ile Cavite illerini birbirine bağlayacak proje tamamlandığında, bugün yaklaşık 5 saat süren yolculuk sadece 30 dakikada gerçekleştirilebilecek.

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki köprü, Manila Körfezi’nin iki yakasını doğrudan birbirine bağlayacak. Toplam maliyetinin 3,84 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen proje, bölgedeki ulaşım ağını köklü şekilde değiştirecek. Mevcut durumda sürücüler ya uzun bir kara güzergâhını kullanıyor ya da saatler süren feribot yolculuklarını tercih etmek zorunda kalıyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Köprünün hizmete girmesiyle birlikte lojistik maliyetlerinin düşmesi, ticaretin hızlanması ve iş gücü hareketliliğinin artması bekleniyor. Uzmanlara göre ulaşım süresindeki büyük kısalma, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturacak.

Projede mühendisler, köprünün ayaklarını deniz tabanına yerleştirirken güçlü akıntılar, gelgitler ve tuzlu suyun neden olduğu korozyon gibi birçok zorlukla mücadele ediyor. Köprü parçaları karada üretilip deniz yoluyla taşınıyor ve ardından hassas montaj işlemleriyle yerlerine yerleştiriliyor.

ASYA’DAKİ DEV ULAŞIM PROJELERİNE YENİ HALKA

Filipinler’in hayata geçirdiği bu proje, son yıllarda Asya’da hız kazanan büyük deniz köprüsü yatırımlarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Takımada ülkelerinde ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen bu tür projeler, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal bağları da güçlendiriyor.

MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK

Tamamlandığında Manila Körfezi’ni aşmak artık saatler süren bir yolculuk olmaktan çıkacak. Her gün bu güzergâhı kullanan milyonlarca kişi için zaman tasarrufu sağlayacak köprü, bölgenin geleceğini şekillendiren en önemli altyapı yatırımlarından biri olarak görülüyor.