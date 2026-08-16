Çinli araştırmacılar, Hubei eyaletindeki 1 kilometrelik test pistinde geliştirdikleri deneysel manyetik levitasyon (maglev) treniyle durduğu yerden saatte 800 kilometre hıza 5,3 saniyede çıkarak dünya rekoru kırdı. Test kapsamında 1,1 ton ağırlığındaki prototip, yaklaşık 600 metre mesafede en yüksek hızına ulaştıktan sonra emniyetli şekilde durduruldu.

ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ HIZ REKORU

Hubei'deki laboratuvarda yürütülen çalışmalarda bu dereceyle birlikte üst üste üçüncü hız rekoru kayıtlara geçti. Haziran 2025'te saatte 650 kilometre hıza ulaşan prototip araç, Temmuz ayında bu rekoru 700 kilometreye çıkardı. Son yapılan testte ise 5,3 saniyelik ivmelenmeyle saatte 800 kilometre sınırına ulaşıldı.

YOLCU TAŞIMAYA NEDEN UYGUN DEĞİL?

Maglev teknolojisi, trenin raylarla temasını keserek sürtünmeyi ortadan kaldırıyor ve ivmelenmeyi elektromanyetik kuvvetlerle sağlıyor. Ancak araçta ulaşılan 800 km/s hız ve 5,3 saniyelik ivmelenme, ortalama 4,3 g yükü oluşturuyor. İnsan fizyolojisi için son derece yüksek olan bu g kuvveti nedeniyle sistemin mevcut haliyle ticari yolcu trafiğinde kullanılması mümkün görünmüyor.

Test çalışması, ticari bir yolcu hattından ziyade yüksek hızlı elektromanyetik teknolojilerin sınırlarını ölçmeyi amaçlıyor. Elde edilen verilerin yeni nesil manyetik kaldırma sistemlerinde, ultra yüksek hızlı elektromanyetik test kızaklarında ve uzay teknolojilerine yönelik fırlatma sistemlerinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Teknolojinin günlük seyahat hatlarında kullanılabilmesi için yolcu güvenliği, altyapı maliyetleri ve ekonomik işletim şartlarının çözülmesi gerekiyor.