Mart ayıyla birlikte vergi dönemi resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için önemli bir süreç başlarken, beyanname verme ve taksit ödeme sorumlulukları da devreye girdi.

Emlak vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenirken, kira geliri beyannamesi en geç 2 Nisan’a kadar verilmesi gerekiyor. Ancak, bazı durumlarda özellikle emekliler için vergi muafiyeti uygulanabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, yalnızca tek bir konutu bulunan emekliler, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak bu muafiyetin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte o şartlar:

Tek konut sahibi olmak: Muafiyet, sadece 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutu olan emekliler için geçerli.

Çalışmamak: Emeklinin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor.

Kira geliri elde etmemek: Eğer emekli kişi kira geliri elde ediyorsa, bu muafiyetten faydalanamaz. 2024 yılı için kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu sınırı aşanlar beyanname vermek zorundadır.

Başka bir evde kiracı olmak: Emekli kişi kendi evini kiraya verip başka bir yerde kiracı olarak oturuyorsa, yine muafiyetten yararlanabilir.

Ek taşınmazlara sahip olmamak: Yazlık, yayla evi gibi ek taşınmazları bulunanlar, bu taşınmazlar için vergi ödemekle yükümlüdür.

YENİ EMEKLİLER DİKKAT!

Geçtiğimiz yıl emekli olanlar, bu yıl vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Ancak 2025 yılında emekli olacak kişiler, muafiyet hakkını ancak 2026 yılından itibaren kullanabilecektir. Bu nedenle, "Emekli oldum" diyerek vergi ödemekten kaçınanlar cezai işlemle karşılaşabilirler.

GERİYE DÖNÜK VERGİ İADESİ MÜMKÜN MÜ?

Eğer emekliler, muafiyet şartlarına sahip oldukları halde geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemişse, belediyeye başvurarak son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi alabilirler. Bunun için, konutun bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile başvurarak ödenen "yersiz vergilerin" iadesini talep etmek gerekmektedir.