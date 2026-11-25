Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan AS-532 tipi askeri helikopterde şehit olan 5 askerin memleketlerinde yas hakim oldu.

Dün akşam Eskişehir’den eğitim amacıyla havalanan askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlanacakları belirtildi.

ŞEHİT MEHMET ALP GÜRDAĞ’IN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak’taki baba evine acı haber ulaştı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalle sakinleri ve şehidin yakınları, aileye destek olmak için baba ocağında toplandı.

ŞEHİT HALİL KARABULUT’UN ANNESİ VE ABLASI HASTANEYE KALDIRILDI

Şehit Pilot Üsteğmen Halil Karabulut’un şehadet haberi, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alaçahan köyünde yaşayan babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut’a komşuları tarafından verildi.

Acı haberin ardından Eskişehir’e gitmek üzere köyden ayrılan anne ve baba, Sivas’ta yaşayan kızları Zeliha Çetin’in yanına geçti. Haberin etkisiyle fenalaşan anne ve abla, ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci de hastaneye giderek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

ŞEHİT ALBAY MEHMET ÇÖL’ÜN ACI HABERİ EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNA VERİLDİ

Helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde eşi ve iki çocuğuna ulaştırıldı. Şehidin ailesiyle birlikte yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Haberi alan yakınları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİT MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın (41) şehadet haberi, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına verildi.

Askeri yetkililerin aileye acı haberi iletmesinin ardından evin bulunduğu yere Türk bayrağı asıldı. Erarslan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHİT VOLKAN DEMİRHAN’IN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU 3 AYLIKTI

Şehit Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın (45) acı haberi, memleketi Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Demirhan’ın anne ve babasının yaşadığı apartmanın çevresine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın üçüncü çocuklarını henüz 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Öte yandan Demirhan’ın, helikopterin kaza kırıma uğramasından önce sosyal medya hesabından eğitim sırasında helikopterden halatla sarktığı anlara ilişkin paylaşım yaptığı belirtildi.