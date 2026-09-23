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Fon depreminin perde arkasından yine hızlı bir yükseliş hikayesi çıktı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı 28 yaşındaki Muhammed Yarız, 2021 yılında AKP İstanbul Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesiydi. Parti binalarını pankart ve bayraklarla giydirip ‘rabia’ işaretiyle pozlar veriyordu.



O dönem AKP İstanbul Gençlik Kolları yönetiminde yer alan Yarız, Zeytinburnu AKP ilçe binası önünde böyle poz vermişti.



Ne olduysa oldu, Yarız’a sanki sihirli bir değnek değdi. Fon manipülasyonu nedeniyle ceza alan Yarız buna rağmen 2024’te Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Küçük yatırımcıların üzerinden servet yaptı. Hızla yükseldiği gibi hızla çöktü. Şimdi hapiste... Herkes AKP’li gencin arkasındaki gücü merak ediyor.



3 ay önce 750 milyon TL’ye lüks yat satın alan Muhammed Yarız operasyon öncesi ise İsviçre’ye 25 milyon Euro kaçırmış.



YARIZ'A YAT SATAN DAĞBAŞI'NIN İSVİÇRE'DE ŞİRKETİ ORTAYA ÇIKTI



Fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız’a 14,5 milyon dolarlık lüks tekneyi satan Selim Dağbaşı da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.







Selim Dağbaşı’nın Londra’da 12 yıl önce kurulan MDA Yachting Ltd adlı yat şirketinin direktörü ve kontrol sahibi olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda İsviçre’de ise 1 milyon İsviçre Frangı sermayeyle kurulan DBI Group AG’nin yönetim kurulu başkanı. Şirketin resmi faaliyet alanında dikkat çekici bir ifade var: “Aile servetlerinin yönetimi.”

