SAYIŞTAY, 2023 yılı denetim raporunda 21 dağıtım şirketinden bazılarının devlete olan elektrik bedellerini ödemediğini tespit etti. Milletvekillerinin “Hangi şirket, ne kadar ödeme yapmadı?” sorusuna Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) yanıt gönderdi. EÜAŞ, borcu açıkladı ancak hangi firmalar olduğunu bildirmedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın KİT Komisyonu’nda “Bazı elektrik dağıtım şirketlerine satılan elektrik bedellerinin tahsil edilmediği söyleniyor. Bu elektrik dağıtım şirketleri hangileridir, hangi şirketin hangi yıldan ne kadar alacağımız var?” sorusuna EÜAŞ, yazılı yanıt gönderdi. EÜAŞ, “Vadesi geçmiş borcu bulunan dağıtım ve perakende satış şirketleri dönemsel olarak değişmekle birlikte, 20.05.2025 tarihi itibarıyla 21 dağıtım şirketinden 5’inin vadesi geçmiş borcu bulunmakta olup vadesi geçmiş alacaklar toplamımız 1.1 milyar TL’dir” bilgisini verdi.

SURİYE‘YE 3.2 MİLYAR TL’LİK SATIŞ

Türkiye’nin, Suriye’ye sattığı elektrik bedeli de ortaya çıktı. EÜAŞ, doğrudan satış yapılamadığını, EPDK’dan tedarik lisansı bulunan STE Elektrik, Zeytindalı Elektrik ve Akit Enerji isimli üç firma üzerinden elektrik satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Suriye’ye Ağustos 2022’den itibaren elektrik satışı yapıldığı ve bugüne kadar 3.2 milyar TL enerji satışı geliri elde edildiği kaydedildi.

EÜAŞ, Suriye’ye verilen elektriğin Türkiye’nin enerji arz güvenliğini etkileyip etkilemediği eleştirilerine, “Suriye’ye elektrik ihraç eden şirketlere yapılan satış miktarı, Türkiye’nin yıllık elektrik tüketimin çok altında (yaklaşık binde 2-3 civarı) olduğundan Türkiye’nin enerji arz güvenliğine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Kapasiteyi artırmak istiyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere mayıs sonunda Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istediklerini açıklamıştı.

ÜÇ FİRMA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye STE Elektrik Zeytindalı Elektrik ve Akit Enerji isimli üç firma üzerinden Suriye’ye Ağustos 2022’den bu yana elektrik satışı gerçekleştiriyor.