Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kaliforniya bölgesinde, Pasifik Okyanusu’nun altından yeraltı su alım sistemiyle tuzlu suyu içme suyuna dönüştürecek "Doheny Okyanus Tuzsuzlaştırma Projesi" yürütülüyor. Orange County’ye bağlı Dana Point’teki Doheny Eyalet Plajı ve San Juan Çayı yakınlarında hayata geçirilecek proje, South Coast Su Bölgesi (South Coast Water District) tarafından yönetiliyor.

OKYANUS YATAĞININ ALTINDA SÜZÜLECEK

Projede, geleneksel açık okyanus su alım yöntemleri yerine "yüzey altı su alım sistemi" benimsenecek. Sistem kapsamında, Doheny Eyalet Plajı’ndaki iki veya üç erişim noktasından denize doğru uzanan ve okyanus tabanının 75 ila 130 fit (yaklaşık 23-40 metre) altına yerleştirilen en fazla 5 adet eğik (açılı) kuyu inşa edilecek. Kuyu başlarından okyanusa doğru 600 ila 900 fit (yaklaşık 180-275 metre) uzanacak bu yapılar sayesinde su, okyanus yatağının altındaki toprak ve tortulardan geçerek doğal bir filtrasyonla tesise ulaşacak. Kaliforniya Eyalet Toprakları Komisyonu, bu yöntemin deniz canlılarının emilmesini engellediğini ve okyanus yüzeyinde görünür bir yapı gerektirmediğini rapor etti.

GÜNDE 18 MİLYON SU ÜRETECEK

İlk etapta günlük yaklaşık 18,9 milyon litre içme suyu üretme kapasitesine sahip olacak tesis için günlük yaklaşık 10 milyon galon besleme suyu çekilecek. %50 geri kazanım oranıyla çalışacak sistemin geri kalan kısmı ise tuzlu su atığı (brine) ve proses akışlarından oluşacak. South Coast Su Bölgesi, mevcut altyapıya bağlı konumlandırılan projenin amacını; kuraklık, ithal su kesintileri ve sismik risklere karşı bölgenin su güvenliğini artırmak ve acil durum yedek kaynağı oluşturmak olarak açıkladı. Projenin, bölgede 25 yılda öngörülen %11'lik talep artışını karşılamaya yardımcı olması; tasarruf, arıtılmış su kullanımı ve sızıntı tespiti gibi diğer su yönetimi stratejileriyle birlikte yürütülmesi planlanıyor. Tesis, ilerleyen dönemlerde teknik ve çevresel onaylara bağlı olarak günlük 15 milyon galon kapasiteye genişletilme potansiyeli taşıyor.