Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu…

5 teğmen, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından yaptıkları kılıçlı yemin nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

Şimdi ise sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacaklar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5 teğmen hakkında iftira suçundan kamu davası açılması istendi.

Dosyada Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur”, teğmenlerin aleyhinde oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise “müşteki” olarak yer aldı.

İHRAÇ KARARINDA OY KULLANANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden yüzlerce teğmen her yıl olduğu gibi o yılda kılıçlarını çattı “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” dedi.

O anın görüntüleri Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki oylama sonucunda 4’e karşı 5 oyla teğmenlerin ihracına karar verildi.

Teğmenler, ihraç sürecinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin baskı altında bırakıldığını ve oyların değiştirildiğini ileri sürdü. Bu iddialar yargıya da taşındı.

Gazeteci Ersin Eroğlu’nun kitabına referansla hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde oylama sonucunun 7’ye 2 olduğu ancak dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun baskısıyla değiştirildiği iddiası yer aldı.

“OYUMUZ BASKIYLA DEĞİŞTİRİLDİ” İDDİASI İFTİRA SAYILDI

Teğmenlerin avukatları, Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak teğmenlerin şikayetiyle ilgili soruşturma sonucunda bu iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmadı.

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından süreç bu kez tersine döndü. İhraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 5 teğmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Teğmenler hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve zincirleme şekilde iftira suçlamaları yöneltildi.

İddianamede 5 teğmenin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin oylarının baskıyla değiştirildiği yönündeki iddialarını destekleyen doğrudan ve maddi bir delil bulunmadığı savunuldu.

Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğine, oy değişikliğinin baskı sonucunda gerçekleştiğine ilişkin tanık beyanı, belge veya başka bir maddi delil tespit edilmediğini değerlendirdi.

Bu değerlendirme sonucunda teğmenlerin söz konusu iddialarının “iftira” suçunu oluşturduğu sonucuna varıldı.

TEĞMENLER YAYINA ÇIKTIKTAN BİR GÜN SONRA İDDİANAME HAZIRLANDI

Dosyadaki bir başka dikkat çeken ayrıntı ise iddianamenin tarihi oldu.

İddianame 13 Ekim 2026 tarihli. Bir gün önce yani 12 Ekim’de teğmenler ilk kez kamera karışısına geçti ve ihraç sürecini anlattı. Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu Onlar TV’de Barış Terkoğlu’na konuk olmuştu.

Eroğlu yayında, “Bizden ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demekten başka ne bekleyebilirler ki” demişti. Bir gün sonra da iddianame hazırlandı.

5 TEĞMEN HAKKINDA 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

4 sayfalık iddianamede 5 teğmen hakkında TCK 267/1 maddesi kapsamında iftira suçundan 1 yıldan 4 yıla hapis cezası istendi. Sanıkların kasten işlenen suçtan mahkûm edilmeleri halinde TCK 53 kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları talep edildi.

TCK 53 kapsamında söz konusu hak yoksunlukları; kamu görevi üstlenme, bazı kamu hizmetlerinde görev alma ve belirli kurum, kuruluş, şirket, vakıf, dernek, sendika ve siyasi parti bünyesindeki bazı görevleri üstlenmeye ilişkin hakları kapsayabiliyor.

Önce TSK'dan ihraç edildiler. Ardından ihraç kararına karşı hukuk mücadelesi verdiler. İhraç sürecinde yaptıkları suç duyurusundan sonuç alamadılar.

Şimdi ise o süreçte şikâyet ettikleri isim mağdur, kendilerini ihraç eden isimler de müşteki… Suç duyurusu üzerine “iftira” suçlamasıyla sanık kürsüsüne çıkacaklar. Duruşma 9 Şubatta görülecek.