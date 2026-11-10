KARA Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin ettikleri gerekçesiyle TSK’den ihraç edilen 5 teğmen hakkında “iftira” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BASKI İDDİASI

Dosyada, ihraç döneminde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu “mağdur”, dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Teğmenlerin avukatları, ihraç kararının alındığı oylamada kurul üyelerine baskı yapıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

YOKSUN BIRAKMA

Savcılık, incelemeler sonucunda oyların baskıyla değiştirildiğine dair hiçbir somut delil bulunmadığını belirtti. Teğmenlerin iddialarının “iftira” suçunu oluşturduğu değerlendirilerek dava açıldı. Mahkûmiyet halinde teğmenlerin TCK 53. maddesi kapsamında belirli haklardan yoksun bırakılması da talep ediliyor.

Selçuk Bayraktaroğlu

BU KEZ DE İFTİRACI YAFTASI

5 teğmen, 30 Ağustos 2024’teki yemin töreni sonrası kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı için ordudan ihraç edildi. İlerleyen süreçte önlerine sürekli engel çıktı. Kiminin ailesi işinden oldu, kimi davayı kazandı ancak ordudaki görevine geri dönemedi. Son olarak da Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun mağdur sayıldığı iftira davası açıldı.