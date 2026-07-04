Hırvatistan’ın Cavtat kentindeki tarihi merkezin altında yürütülen arkeolojik kazılarda, Geç Roma dönemine ait ve yaklaşık 1500 yıldır hiç açılmamış bir taş lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Antik Epidaurus nekrpolünün yer aldığı Zorina 8 bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, eski Roma kolonisine ait mezarlık alanında farklı gömü türleri tespit edildi. Bu bulgular arasında, orijinal konumunu koruyan ve antik çağlardan beri mühürlü kalan Salona tipi taş lahit dikkat çekti. Konavle Müze ve Galerileri tarafından yapılan incelemelerde, lahdin kapağını sabitleyen orijinal kireç harcı izlerinin tamamen korunduğu belirlendi.

5 TONLUK LAHİT 3 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

MS 4. ila 6. yüzyıllar arasına tarihlendirilen lahit, günümüz zemin seviyesinin yaklaşık 3 metre altında bulundu. Yaklaşık 5 ton ağırlığındaki bu mezar, Hırvatistan'da günümüze kadar tamamen mühürlü şekilde ulaşabilen az sayıdaki Geç Roma dönemi gömülerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Lahit kapağının yapısal bütünlük korunarak kaldırılmasının ardından, içeride tek bir kişiye ait introduces kalıntılar olduğu onaylandı. Mezarın bugüne kadar hiç bozulmadığı ancak içindeki iskelet yapısının zamanla büyük ölçüde fragmanlara ayrıldığı ve kırılgan bir hal aldığı bildirildi.

ANALİZ EDİLİYOR

İskelet kalıntılarının mevcut durumu nedeniyle ilk incelemede bireyin yaşı ve cinsiyeti tayin edilemedi. Arkeologlar, antropolojik verileri netleştirmek ve dönemin gömü adetlerini aydınlatmak amacıyla lahitten organik tortular, harç kalıntıları ve diğer arkeolojik materyalleri topladı.

Sıkı kontrol protokolleri eşliğinde laboratuvara nakledilen bu numuneler üzerinde; tarihleme, spektrometrik ve mikromorfolojik analizler gerçekleştirilecek. Elde edilecek verilerin, bölgedeki Roma hakimiyetinin son dönemlerindeki sosyal yaşam ve defin geleneklerine dair bilimsel kanıtlar sunması bekleniyor.