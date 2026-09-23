Küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen deniz seviyeleri, deniz seviyesine yakın alçak rakımlı ada ülkelerinin coğrafi ve hukuki varlığını tehdit etmeyi sürdürdü. Topraklarının önemli bir bölümü sular altında kalma riskiyle karşı karşıya kalan Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki devletler; resmi göç anlaşmaları, başka ülkelerden toprak satın alma ve yapay adalar inşa etme gibi yöntemlerle nüfuslarının geleceğini güvence altına almaya çalıştı.

RESMİ GÖÇ ANLAŞMASIYLA KADEMELİ TAHLİYE

Büyük Okyanus’ta yer alan ve ortalama yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık iki metre olan Tuvalu, halkını başka bir ülkeye kademeli olarak tahliye etmek üzere resmi anlaşma imzalayan ilk devlet oldu. Avustralya ile imzalanan "Falepili Anlaşması" kapsamında her yıl belirlenen kontenjan dahilinde Tuvalu vatandaşlarına Avustralya’da daimi ikamet ve çalışma hakkı tanındı.

FİJİ'DE TOPRAK SATIN ALMA STRATEJİSİ

33 mercan adasından oluşan Kiribati, tatlı su kaynaklarının tuzlanması ve kıyı erozyonu nedeniyle gelecekte yaşanabilecek olası kitlesel tahliyelere hazırlık yaptı. Kiribati hükümeti, ilerleyen dönemde halkın yerleşimi ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Fiji sınırları içerisindeki Vanua Levu Adası’ndan yaklaşık 20 kilometrekarelik arazi satın aldı.

ABD'YE KADEMELİ GÖÇ

Ortalama rakımı iki metrenin altında olan Marshall Adaları’nda yükselen deniz seviyesi kıyı yerleşimlerini doğrudan etkiledi. Ülkenin ABD ile yaptığı "Serbest İttifak Anlaşması" (COFA) kapsamında vatandaşlara sağlanan vizesiz ikamet hakkı, nüfusun bir bölümünün kademeli olarak ABD topraklarına yerleşmesine imkan tanıdı.

YAPAY ADA PROJELERİ VE TOPRAK FONU

Dünyanın en düşük ortalama rakımına sahip ülkelerinden biri olan Maldivler, iklim riskine karşı mühendislik çözümlerine yöneldi. Ülke, nüfusu daha güvenli bölgelerde toplamak amacıyla deniz seviyesinden yüksekte inşa edilen "Hulhumale" gibi yapay adalar geliştirdi. Ayrıca uzun vadeli risklere karşı gelecekte toprak satın almak amacıyla ulusal bir fon bünyesinde kaynak biriktirdi.

İÇ TAHLİYE PROGRAMI YÜRÜTÜLDÜ

Pasifik ülkesi Vanuatu ise deniz seviyesindeki yükseliş ve şiddetlenen tayfunlar nedeniyle kıyı bölgelerinde bulunan köylerin ada içlerindeki daha yüksek noktalara taşınmasını hedefleyen ulusal iç tahliye ve yerleşim programları yürüttü.