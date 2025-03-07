Dünya genelinde artan gerilimlerden dolayı nükleer silahlanma yarışını yeniden alevlendi. Yayınlanan son raporlar, birçok ülkenin nükleer cephaneliğini sessizce genişlettiğini yönünde. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun (FAS) 2024 raporuna göre, Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore son 40 yılda nükleer savaş başlığı stoklarını 700’den fazla artırdı.

5 ÜLKE NÜKLEER SİLAH STOKLUYOR

Dailymail'in haberine göre; ABD, Rusya ve Çin’in, nükleer silah üretimi ve testleriyle ilgili yeni hamleler yaptığına dair güçlü kanıtlar olduğu iddia edildi. ABD hükümeti, geçtiğimiz ay gizli yeraltı tesislerinde nükleer deneme programlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Aynı zamanda Rusya ve Çin’in de nükleer tesislerinde yeni binalar inşa ettiği bildiriliyor.

FAS'ın tahminlerine göre, dünya genelinde dokuz ülkeye yayılmış 12.121 nükleer savaş başlığı bulunmakta. Bu stokların yüzde 88'i ABD ve Rusya tarafından kontrol ediliyor. Rusya'nın 5.580, ABD'nin ise 5.044 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. Geriye kalan yaklaşık 1.500 savaş başlığı ise Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore'nin cephaneliklerinde yer alıyor.

ABD VE RUSYA ANLAŞMAYA UYMADI

ABD ile Rusya arasında silah kontrolüne yönelik son kalan anlaşmalardan biri olan Yeni START Anlaşması kapsamında, tarafların nükleer cephaneliklerine dair bilgi paylaşması gerekiyordu. Ancak her iki ülke de 2024 itibarıyla bu yükümlülüğe uymayı durdurdu.

FAS raporuna göre, dünyadaki 9.585 nükleer savaş başlığı, askeri cephaneliklerde fırlatılmaya hazır durumda. Bunların 3.900’ü aktif olarak füzelere bağlı veya bombardıman üslerinde bulunuyor. Buna ek olarak ABD’de 1.300’den fazla, Rusya’da ise 1.200 savaş başlığının emekliye ayrıldığı ancak henüz sökülmediği belirtiliyor.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR

Bilim insanları, nükleer silahların yıkıcı etkisine dair de uyarılarda bulundu.. Michigan Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, 100 nükleer savaş başlığının bile küresel bir felakete yol açabileceğini ortaya koydu. Profesör Joshua Pearce, böyle bir saldırının çevresel etkilerinin, saldırıyı düzenleyen ülke de dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne neden olacağını belirtti.

Geçmişte dünya genelinde yaklaşık 70.300 nükleer savaş başlığı bulunuyordu. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte, silah kontrol anlaşmaları sayesinde bu sayı önemli ölçüde azalmıştı. Son yıllarda ise artan küresel gerilimler, nükleer silahlanmanın yeniden hız kazandığını gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu eğilimin büyük bir çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.