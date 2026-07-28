İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında ifadelerine başvurulan ünlüleri kervanına yenileri eklendi. Başsavcılıktan yapılan son bilgilendirmeye göre, gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifadeye çağrıldı.

11 ÜNLÜ İFADE VERDİ

Mahsun Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun dün adliyeye giderek ifadelerini verdi. Soruşturmada daha önce gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Ece Üner, Fatih Portakal, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve Youtuber Fatih Koparan, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter, ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.