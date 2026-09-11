Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 11 Eylül 2026’da yayımlanan Resmi Gazete duyurusuyla, IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarıldığını açıkladı. Yeni banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan’ın yanı sıra başkan yardımcılarının imzaları yer alıyor.

YENİ BANKNOTLAR BUGÜN PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun’un kendisine verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IX. tertip 50 TL ve VIII. tertip 5 TL banknotları 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren piyasaya sürdü.

İMZALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Halen tedavülde bulunan önceki tertip banknotlara kıyasla, yeni banknotlardaki imza düzeni şu şekilde yeniden belirlendi:

50 TL Banknotlar: Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara’nın imzası yer alıyor.

5 TL Banknotlar: Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul’un imzası bulunuyor.

GÖRÜNÜMÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

TCMB açıklamasında, yeni banknotların imzalar dışında herhangi bir farklılık taşımadığı vurgulandı. Söz konusu kupürlerin boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu belirtildi.

ESKİ BANKNOTLAR HALA GEÇERLİ

Yeni tertip banknotların, tedavülden çekilmeksizin önceki tertip banknotlarla birlikte kullanılmaya devam edeceği bildirildi. Vatandaşların elindeki mevcut 50 TL ve 5 TL banknotların geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.