Kültürün en büyüleyici yanı, bir toplum için sıradan olan bir geleneğin, dünyanın geri kalanı için tamamen şaşırtıcı olabilmesidir. Güneydoğu Asya’nın derinliklerinde yaşayan Kayan (Padaung) halkı, tam da bu tanıma uyan, dünyada benzeri olmayan bir geleneği asırlardır sürdürüyor.

Kamuoyunda "Zürafa Boyunlu Kadınlar" olarak bilinen bu kabile, hem hayranlık uyandıran hem de tartışmalara yol açan ağır pirinç halkalarıyla tanınıyor. Peki bu kadınlar neden hayatları boyunca kilolarca ağırlığı boyunlarında taşıyor? Gerçekten anatomik bir uzama mümkün mü?

5 YAŞINDA BAŞLAYIP ÖMÜR BOYU SÜREN GELENEK

Günümüzde Myanmar ve Tayland sınırlarında yaşamlarını sürdüren Kayanlar, Kırmızı Karenler (Kayah) halkının bir alt kolu. Yazılı bir dilleri olmayan bu topluluğun dünya çapında popüler olmasının tek sebebi, kadınların boyunlarına taktiği pirinç halkalar. Yerel dilde zaten "Padaung" kelimesi de "Uzun Boyun" anlamına geliyor.

Geleneksel kıyafetleri renkli türbanlar, el dokuması tunikler ve ceketlerden oluşsa da, onları asıl farklı kılan unsur henüz 5 yaşındayken tanıştıkları o pirinç sarmallar.

NEDEN TAKTIKLARINI ENDİLERİ DE BİLMİYOR

İşin en ilginç yanı, modern dünyada bu sorunun tek ve net bir cevabının olmaması. Kabile üyeleri ve araştırmacılar bu ritüelin kökenine dair birkaç farklı teori öne sürüyor:

Vahşi Doğa Koruması: Antik dönemlerde kadınları bölgedeki kaplan saldırılarından (özellikle boyun bölgesinden alınan ölümcül darbelerden) korumak için bir tür zırh olarak başladığına inanılıyor.

Köle Ticaretinden Kaçış: Geçmişte köle ticaretinin yoğun olduğu bu coğrafyada, kadınların diğer kabileler tarafından kaçırılmasını önlemek ve onları kasıtlı olarak "çirkin" göstermek amacıyla bu yönteme başvurulduğu söyleniyor.

Güzellik ve Statü Sembolü: Zamanla evrilen gelenek, çirkinlik algısının tam aksine bir güzellik, asalet ve kültürel kimlik sembolü haline gelmiş durumda.

İŞİN GERÇEK YÜZÜNÜ RÖNTGEN ORTAYA KOYDU

Gelelim işin bilimsel ve anatomik boyutuna. Dışarıdan bakıldığında boyun kaslarının ve omurların yukarı doğru uzadığı hissi uyansa da bilim bunun bir illüzyon olduğunu söylüyor.

Medikal X-ışını (röntgen) görüntüleri, acı gerçeği net bir şekilde ortaya koyuyor: İnsan boynu anatomik olarak uzamaz.

Ağırlığı zamanla 10 kiloyu bulabilen bu ağır pirinç halkalar, aslında boynu yukarı çekmiyor; tam tersine köprücük kemiklerini ve göğüs kafesini aşağıya doğru bastırıyor. Omuzlar aşağı doğru çöktükçe, boyun açığa çıkıyor ve deforme olan iskelet yapısı yüzünden boyun uzamış gibi görünüyor.

HALKALARI UYURKEN BİLE ÇIKARMIYORLAR

Bu gelenek sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda taşınması oldukça güç bir yük. Kadınlar bu halkaları gece uyurken bile boyunlarından çıkarmıyorlar. Boyunlarının altına sert destekler koyarak, sadece yan yatarak uyumaya zamanla alışıyorlar.

Ancak bu durum ciddi bir sağlık tehdidini de beraberinde getiriyor:

Boyun Kası Atrofisi: Halkalar boynu sürekli desteklediği için, başı dik tutmaya yarayan boyun kasları yıllar içinde tembelleşiyor ve tamamen zayıflıyor. Halkalar aniden çıkarıldığında, kaslar kafanın ağırlığını taşıyamayacak duruma geldiği için boynun kırılma ve felç kalma riski doğuyor.

Bugün bu kabile, turistlerin yoğun ilgisini çeken bir "gelir kapısı" haline gelmiş durumda. Ancak madalyonun diğer yüzünde resmi statü problemleri, eğitim, sağlık ve temiz suya erişim gibi temel hak mahrumiyetleri bulunuyor. Erkekler tarlalarda çalışırken, kadınlar el emeği ürünler satarak ve kültürel turizme katılarak evlerini geçindiriyor.

Modern dünyanın etkisiyle birlikte kabilede ciddi bir kültürel kırılma yaşanıyor. Yeni nesil Kayan kadınlarının birçoğu, bu geleneği "modern çağa uymayan, can sıkıcı ve sağlığı tehdit eden eski bir alışkanlık" olarak görüyor. Birçoğu halkalarını tamamen çıkarıp modern hayata adapte olurken, gelenek sadece yaşlı nüfusun ve turistik köylerin bir sembolü olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor.