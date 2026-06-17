Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında trajik bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sokakta park halinde bulunan ve kapıları açık olan kamyonetin içine binen çocuklar içeride oynamaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden kamyonetin sürücü koltuğundaki çocuk araçtan aşağı atladı. O esnada sokakta yürümekte olan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem, hareket halindeki kamyonet ile tek katlı müstakil bir evin duvarı arasında sıkıştı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Ayaz Erdem, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Erdem'in yakınları hastaneye gelerek büyük üzüntü yaşadı.

FECİ OLAYA SORUŞTURMA

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili bölgede detaylı bir çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden Burak Ayaz Erdem'in cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin kaza ile ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.