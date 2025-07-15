ABD'de yaşayan minik 'alışverişkoliğin' annesi tarafından TikTok'ta paylaşılan videoda baba, şaşkınlıkla oğlunu sorgularken görülüyor. Küçük çocuk, kardeşleriyle birlikte kanepede rahatça otururken babası şöyle diyor:

"Amazon'dan yedi tane araba aldın. Bugün Amazon'da 3 bin dolardan (yaklaşık 150 bin TL) fazla harcamışsın. Bunu nasıl yaptın? Başın büyük belada..."

"AMAZON'U VE BANKAYI ARADIK, AĞLIYORUZ"

Videodaki Amazon sipariş listesi adeta çocukların dilek listesi gibi uzayıp giderken, minik alışverişçi ise mutlu bir şekilde telefon ekranına bakıyor. Annesinin ise videodaki açıklaması şöyle:

"Sepette 700 dolarlık daha ürün vardı ki yakaladık. Şu anda Amazon'u arayıp ağlıyorum. Eşim de bankayı arayıp ağlıyor..."