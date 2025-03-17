Türkiye 2019'da küçücük bir çocuğun canice katledilmesiyle sarsıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti.

MİNİK EYLEMİN CESEDİ TANDIR ÇUKURUNDAN ÇIKMIŞTI

Ekiplerin harekete geçmesi sonucu gözaltına alınan anne Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, küçük Eymen'in cesedini ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette elleri ve ayakları bağlı halde buldu.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda "çocuğu kasten öldürme", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "eziyet" suçlarından anne ve erkek arkadaşına verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 37'şer yıl hapis cezası verildi.

HTS KAYITLARINDAN SKANDALLAR ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme sürecinde Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in cep telefonu HTS kayıtları istendi. Kayıtların dosyaya girmesiyle korkunç detaylar da gün yüzüne çıktı.

Farklı telefon numaraları üzerinden X (Twitter) üzerinden "Evlicift Sude Serkan" isimli hesaplar açtıkları, bu hesaplardan 7 ilde 9 farklı adrese kayıtlı birden fazla telefon numarası ile fuhuş içerikli konuşmalar yaptıkları belirlendi.

"MÜCADELEMİZ HUKUKİ VE TOPLUMSAL DÜZEYDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Davanyı üstlenen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatlarından Av. Yeşim Aydın Sağra, dava sürecinin detaylarını Sözcü'ye açıkladı.

"Özellikle İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada, Eymen bebeğin istismara maruz kaldığını ve ölüm nedeninin, bu istismar eylemini ve delillerini yok etmek amacıyla gerçekleştirildiğini her aşamada dile getirdik. Mahkeme sürecinde, istismar görüntülerinin yer aldığı cep telefonunun açılmasını sağladık ve bu delillerin ortaya çıkmasıyla sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tanıklık ettik.

Sanıkların, Eymen bebeği fuhşa sürüklediği de tespit edilmiştir ve bu doğrultuda İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam etmektedir. Bu davada emsal niteliğinde bir karar beklentimiz bulunmaktadır; mahkeme, dijital platformlarda yürütülen çocuk fuhuşuna darbe vuracak önemli bir adım atarak Twitter (X) üzerinden tüm faillerin tespit edilmesi için mesaj dökümlerinin gönderilmesini talep etmiştir.

Mahkeme sürecini titizlikle takip etmeye devam ediyoruz. Eymen bebeğin hem annesi hem de annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından istismara maruz bırakıldığı gerçeği karşısında, çocuk haklarının korunması adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuk istismarına karşı mücadelemiz, hukuki ve toplumsal düzeyde kararlılıkla devam edecektir."