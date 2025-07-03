Burdur'un İğdeli Köyü'nde metruk bine ve 2 evin yandığını fark eden 5 yaşındaki Aslı Gül, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak tüm köyün yanmasını engelledi. Gül'e bu davranışından dolayı ödül verildi.

DUMANI GÖRÜNCE 112'Yİ ARATTIRDI

22 Haziran tarihinde köyde çıkan yangını fark eden Aslı Gül, dumanı görür görmez babaannesini uyandırdığını ve acil çağrı merkezini arattığını söyledi. Arkadaşlarına da böyle durumlarda 112'yi aramaları gerektiğini söyleyen Gül, neredeyse tüm köyü bu davranışından dolayı yanmaktan kurtardı.

ÖDÜL VERİLDİ

5 yaşındaki kıza, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından tablet, önümüzdeki yıl okula başlayacak olmasından dolayı eğitim seti ve çeşitli hediyeler takdim edildi.