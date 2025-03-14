Çimsa, geçen yılın son çeyreğinde tamamladığı Mannok'un satın alımıyla yerel çimento şirketinden küresel yapı malzemeleri oyuncusuna dönüştü.

İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarının etkili oyuncularından Mannok Holdings DAC'ı bünyesine katarak gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne alan Çimsa, aynı zamanda Sabancı Holding'in bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alımını da gerçekleştirmiş oldu.

Mannok'un üretim tesisinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO'su Umut Zenar, şirketin son yıllardaki dönüşümünde yurt dışı yatırımların çok önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

İspanya Bunol'un satın almasını 2021'de tamamlayarak beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdiklerini belirten Zenar, "Avrupa'daki bu büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına, ABD'de var olan beyaz çimento tesisimize ek olarak, gri çimento öğütme tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız. Son olarak, Mannok'u bünyemize katarak hem ürün hem de coğrafi çeşitlilik anlamında çok önemli bir adım attık." diye konuştu.

- "Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC'da ise üçüncü sıradayız"

Bu üç yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu dile getiren Zenar, şunları kaydetti:

"Ancak burada asıl kritik nokta, bu yatırımlarla birlikte Çimsa'nın artık sadece bir çimento ihracatçısı olmaktan çıkıp dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ağı olan, küresel ölçekte rekabet eden güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmesi. Bugün İspanya'da beyaz çimento sektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC'da ise dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar yalnızca Çimsa için değil Türkiye'nin yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı ama küreselleşmeyi yalnızca üretim tesisleri açmakla sınırlı görmüyoruz.



2023 yılında Avrupa'nın sanayi ve inovasyon üssü Münih'te Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde Sabancı Teknoloji Merkezi'ni açtık. Burada özel ürünler geliştirirken müşteri ilişkilerimizi de derinleştiriyoruz. Aynı zamanda Mersin'de ürettiğimiz CAC gibi katma değerli ürünlerimizi hem Mannok hem de Münih üzerinden yeni pazarlara ulaştırıyoruz."

Zenar, Mannok'un yapı malzemeleri ürün grubunun Çimsa'nın portföyüne eklenmesi ve şirket ürünlerinin İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarına açılmasının müşteri tabanı ve pazar çeşitliliklerini artırmada kritik rol oynayacağına dikkati çekti.

Mannok'un İrlanda ve Birleşik Krallık'ta yapı malzemeleri alanında en geniş ürün yelpazelerinden birine sahip şirketlerden olduğunu vurgulayan Zenar, şöyle devam etti:

"Çimento ve çimento bazlı ürünlerin (gaz beton, prekast, gibi) yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de öne çıkıyor. Mannok satın almayla birlikte Çimsa'nın döviz bazlı satışlarının oranı yüzde 70'in üzerine çıkararak uluslararası gelirlerimizin payını daha da artırmış olacağız. Bu satın almamızın ürün ve coğrafi çeşitliliğimize katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz. Dünyanın üç kıtasına yayılan Çimsa tesislerinin arasındaki sinerjiyle önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir Çimsa göreceğiz. Son 5 yılda piyasa değerini dolar bazlı 7 kat artırarak yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesine çıkaran Çimsa, yapı malzemeleri sektöründe dünyanın en gelişmiş pazarları ABD ve Avrupa'da ayak izini güçlendirmeyi sürdürüyor."

- "Suriye'ye ciddi anlamda beyaz çimento ihracatı yaptık"

Zenar, Suriye'nin ciddi potansiyel barındırdığını ifade ederek, "Orada ciddi inşaat yapılacak altyapılar, üstyapılar var. Biz, bunun etkisini ocak ve şubat aylarında gördük. Suriye'ye ciddi anlamda beyaz çimento ihracatı yaptık. Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. İşin tahsilat tarafında da sıkıntı yaşamıyoruz. 2025 yılında Suriye'den pozitif etkileneceğimizi düşünüyorum. Ukrayna meselesi de sadece Ukrayna değil. Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya, bizim ciddi pazarımızdı eskiden, şimdi o da geri geliyor." diye konuştu.

- "Amerika ve Avrupa'da büyük montanlı ilave satın almalar yapabiliriz"

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da böylesine bir satın almayla Sabancı Holding tarihine geçmiş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Orhun, "Bu, sadece Sabancı tarihine atılan bir imza değil. Geçtiğimiz aylarda hazırlanan KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri raporuna göre, bu satın alma, aynı zamanda 2024'te bir Türk şirketinin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak tarihe geçti. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sabancı, bugüne kadar faaliyet gösterdiği her alanda öncü ve örnek olmayı ilke edinmiş bir topluluk. Bu duruşu, Mannok satın almasıyla da gösterdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dünyada yaşanan dönüşümün tüm iş kollarını derinden etkilediğine dikkati çeken Orhun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık dünyadaki rekabetin malzeme odağında şekillendiğini görüyoruz. İleri malzemeye ve malzeme teknolojilerine hakim olmak, artık şirketlerin en öncelikli gündemlerinden biri. Bugün beton, sudan sonra dünyada en çok kullanılan ikinci malzeme. Bu malzemeyi bir günde ikame etmek tabii ki mümkün değil ama bizim vizyonumuz, teknolojiyi, inovasyonu kullanarak, sürdürülebilirliği pusula kabul ederek, bu yolculuğa ışık tutmak. Geliştirilen teknolojilerin müşterisi değil geliştiricisi olmak."

Bu vizyonu hayata geçirebilmek için küresel etkiye sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Orhun, Çimsa'nın, Mannok satın almasıyla bu yolda tarihi adım atmış olduğunu söyledi.

Bugün Malzeme Teknolojileri Grubu'nun, Sabancı Holding'in net aktif değeri içinde yaklaşık yüzde 14'lük paya sahip olduğuna işaret eden Orhun, "2029 itibarıyla bunu yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Malzeme tarafındaki küresel varlığımızı pekiştirebilmek için portföyümüzü dönüştürebilecek, stratejimizle uyumlu satın almalar yapmaya devam edeceğiz. Bu satın almalar da büyük montanlı olacaktır. Bunun için de öncelikli olarak Amerika ve Avrupa coğrafyasına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.